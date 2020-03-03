Hüseyin Çimşir: "Kazandığımız için mutluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir: 'Kazandığımız için mutluyuz' - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir: "Kazandığımız için mutluyuz"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda futbol konuşmayı doğru bulmadığını söyledi.

Hüseyin Çimşir:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda futbol konuşmayı doğru bulmadığını söyledi.


Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle konuşmakta zorlandığını belirterek, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz yalnız ülkemizin yaşamış olduğu durumda futbol konuşmak çok doğru değil. Bugün yine şehit verdik. Onun için elimizden sadece onlara dua etmek geliyor. Allah yardımcıları olsun" dedi. - TRABZON

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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