Hüseyin Çimşir: "Konuştuğumda farklı anlaşılıyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir: 'Konuştuğumda farklı anlaşılıyor' - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir: "Konuştuğumda farklı anlaşılıyor"

7 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, "Maçla ilgili özellikle Gaziantep ile ilgili 5'li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı.

Hüseyin Çimşir:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, "Maçla ilgili özellikle Gaziantep ile ilgili 5'li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı. Hızlı ataklarla gol arıyor. Öne geçmemize rağmen topu tutamadık, topa sahip olamadık. Skor avantajına rağmen topa sahip olamıyoruz. Kaybettiğimiz 2 puan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Son dakika golün iptali ile ilgili çok konuşmayacağız, konuştuğumuzda farklı anlaşılıyor"

Ersun Yanal, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:35 
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