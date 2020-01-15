Hüseyin Çimşir: "Ön yargıyı kırmam için başarılı olmam gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir: 'Ön yargıyı kırmam için başarılı olmam gerekiyor' - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir: "Ön yargıyı kırmam için başarılı olmam gerekiyor"

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, "Hüseyin Hocamızdan mesaj var" başlığıyla genç teknik adamın sesinin ve görüntülerinin yer aldığı bir mesaj yayımladı.

Hüseyin Çimşir:

Trabzonspor Kulübü, "Hüseyin Hocamızdan mesaj var" başlığıyla genç teknik adamın sesinin ve görüntülerinin yer aldığı bir mesaj yayımladı. Çimşir mesajda, takımın potansiyeli olarak herkesin bir beklentisi olduğunu belirterek, "Takımın potansiyel olarak herkesin bir beklentisi var. Hepimizin bir beklentisi var. Ben de taraftar olsam kafalarda acabalar olabilir. 'Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?' Bunlar doğaldır ama ön yargı kötüdür. 'Yapamaz, edemez' demek doğru bir yol değildir. Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyorlar. Antrenörlük potansiyelimi bilmedikleri zaman 'bunu yapamaz, başaramaz' demek bence ön yargı. Bu ön yargıyı da kırmak kolay bir iş değildir. Bunun için özellikle başarılı olmam gerekiyor" dedi.


Taraftarlara mesaj


Mesajından taraftarlara da seslenen Hüseyin Çimşir, "Taraftarlar kimsenin tarafı olmasın, taraf olacakları yer Trabzonspor, bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da olur, teknik adam da olur. Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Eğer ben bu kulübün teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa; koşulsuz, kayıtsız destek olmak zorundalar. Ondan sonra eğer gidişat ile ilgili olumsuzluk olacaksa zaten tepkilerini gösterirler, o konuda bir sıkıntı yok. Benim onlardan ricam lütfen takımın yanında olsunlar. Takıma destek olsunlar. Tarafları Trabzonspor kulübü olsun, takım olsun. Biz yan yana durursak, biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı


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Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:42 
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