Hüseyin Çimsir: "Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz"
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-2'lik skorla berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, "Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz.
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-2'lik skorla berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, "Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz. Biz bir beraberlikle yıkılmayacağız" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kaybettikleri 2 puanın olduğunu aktardı. Çimşir, "Sonuç itibariyle bakıldığı zaman bir avantaj kaybettik. 6 tane daha müsabakamız var. Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz. Biz bir beraberlikle yıkılmayacağız, ayağa kalkacağız tekrar. Hep beraber takım halinde bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Çakır ile alakalı kasığında bir yırtık var. Yarın daha net belli olur diye tahmin ediyorum. Şu anda bir şey söylemek çok doğru değil" şeklinde konuştu.
(Erdal Anak/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:37 Kaynak: İHA
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Hüseyin Çimsir: 'Son düdüğe kadar bu yarışa devam edeceğiz' - Son Dakika
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