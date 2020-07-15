Hüseyin Çimşir, takımı toparlamaya çalışıyor - Son Dakika

Hüseyin Çimşir, takımı toparlamaya çalışıyor

Şampiyonluk yarışında eline geçen fırsatları iyi değerlendiremeyen ve avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, moral ve motivasyon anlamında büyük bir çöküş yaşayan takımı toparlayıp ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Şampiyonluk yarışında eline geçen fırsatları iyi değerlendiremeyen ve avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, moral ve motivasyon anlamında büyük bir çöküş yaşayan takımı toparlayıp ayağa kaldırmaya çalışıyor.

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Süper Lig'in 32. haftasında lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olmasıyla değerlendiremeyen bordo-mavililerde, eleştirilerin odağındaki isim olan Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, moral ve motivasyon anlamında büyük bir çöküş yaşayan takımı Konyaspor maçına motive edebilmek için büyük bir çaba veriyor. 41 yaşındaki genç teknik adam önlerinde oynayacakları Konyaspor ve Kayserispor maçlarıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları kupa finalini de düşünerek oyuncularını ayağa kaldırmaya çalışıyor.


Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularına zor günlerden geçtiklerini aktararak, bu süreci el birliği ile aşmak için herkesin üzerine düşünenin en iyisini yapacağına inandığını vurguladı. Ellerine geçen fırsatları değerlendiremeyerek hayal kırıklığı yaşadıklarını ve bütün sorumluluğu üzerine aldığını ifade eden genç teknik adam önlerindeki maçlara odaklanarak durumlarına bakacaklarını belirtti.


Matamatiksel olarak son viraj


Süper Lig'in 33. haftası Trabzonspor'un matamatiksel olarak şansının devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Medipol Başakşehir söz konusu haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. İstanbul temsilcisi rakibini yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Puan ya da puanlar kaybetmesi halinde ise Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u yenerse, şansını son haftaya taşıyacak. Rakibi karşısında puan ya da puanlar kaybetmesi halinde ise Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında puan kaybı yaşasa da şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. - TRABZON

Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:27 Kaynak: İHA

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