Hüseyin Çimşir: "Takımıma inanıyorum" - Son Dakika

Hüseyin Çimşir: "Takımıma inanıyorum"
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yarışında avantaj kaybetmiş olabileceklerini ancak önlerinde 5 tane daha final maçı olduğunu söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yarışında avantaj kaybetmiş olabileceklerini ancak önlerinde 5 tane daha final maçı olduğunu söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 1-1 berbere kaldıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, kötü oynadıklarını belirterek, "Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok. Kötü oynadık. İki maçtır kaybedilen 4 puan var. Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde 5 tane daha final maçı var. Bu maçlarda kazanılacak 15 puan var. Kazandıktan sonra ligdeki sıralamamıza bakacağız. Ben takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede. İnşallah hep beraber bu işi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.
(Gökmen Şahin/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:52 Kaynak: İHA
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