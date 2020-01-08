Hüseyin Çimşir: "Talisca herkesin istediği bir oyuncudur" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir: 'Talisca herkesin istediği bir oyuncudur' - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir: "Talisca herkesin istediği bir oyuncudur"

6 saat önce

Eksiklikleri en kısa sürede olumluya çevirmek istediklerini dile getiren Çimşir, "Lige en hazır şekilde girmek amacımız ve görevimizdir.

Hüseyin Çimşir:

Eksiklikleri en kısa sürede olumluya çevirmek istediklerini dile getiren Çimşir, "Lige en hazır şekilde girmek amacımız ve görevimizdir. Oyuncu sayımız fazla bazen 2 grup bazen oyuncuların hepsini görme adına, kolay bir şey değil, süremiz kısa. Onların son durumlarını görüp en iyi kadroyu çıkartmak için elimizden galeni yapıyoruz. Bildiklerimi, gördüklerimiz var, herkesi değerlendirip kimle devam edeceğiz karar vereceğiz. İnşallah sakatlıksız bir şekilde döner kupayı alırız" dedi.


"BADOU, TÜRKİYE'YE YABANCI DEĞİL"


Yeni transfer Badou Ndiaye ile ilgili gelen soruya Hüseyin Çimşir, "Badou, Türkiyeye yabancı bir oyuncu değil, oyuncuları biliyor. İlk geldiği zaman çok maçta oynamadı, eksikliği var ama bakıldığı zaman arkadaşlarıyla takımla arası iyi uyumlu. Yakın zamanda adaptasyonu tamamlanacaktır" yanıtını verdi.


"1 SENE FUTBOLDAN UZAK KALMAK KOLAY DEĞİL"


Sakatlıklar ile ilgili bilgi veren Çimşir, "Uğurcan, Kayseri maçında sakatlandı burkulmayla birlikte, Yusuf Sarı, Konyada sakatlandı. Şimdi Cafere bir darbe geldi o yüzden onu çıkarttık, Kerimin de arka adalede problem vardı onu da koruma adına çıkarttık. Sakat oyuncuların toparlanıp aramıza katılması bizim adımıza iyi olacak" ifadelerini kullandı.


Uzun bir süredir sakatlığından dolayı forma şansı bulamayan Ogenyi Onazi'nin durumuna ilişkin ise Çimşir, "Aşağı yukarı 1 seneden fazla oldu. Dönem dönem oynamaya başladı. İlk yarı UEFA maçı ve kupa maçında kullandık. Kolay değil. 1 sene futboldan uzak kalmak, yaşadığı sakatlık ve sonrasında sıkıntılar. Onun istediği bıraktığı forma süre alacağı aşikar. Niyeti iyi, gayreti iyi. Arkadaşları ile beraber çalışıyor. Zaman neyi gösterecek görüp bakmak lazım" diye konuştu.


"ŞANSIMIZI YÜKSEK GÖRÜYORUM"


Trabzonspor'un ikinci yarıdaki hedefleri ve şansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan çiçeği burnunda teknik adam, "Şansımızı yüksek görüyorum, bence kaliteli bir kadro var. Bu kadronun bunu başarabileceğini düşünüyorum. Bu takıma ve oyuncu grubuna inanıyorum. İnşallah arzulanan hedefe hep birlikte ulaşırız" şeklinde konuştu.


TRANSFER ÇALIŞMALARI


Transfer dönemiyle ilgili olarak gelen soruya Hüseyin Çimşir, "İlk yarının sonuna doğru oyuncularla ilgili düşüncelerimiz vardı, onları yöneticiler ve başkanla konuşmuştuk. Bunlardan biri Ndiaye idi, onu aramıza kattık. Bundan sonra yapabilirsek 1-2 kişi düşünüyoruz ama devre arasında transfer yapmak kolay değil, bize uyacak mı vb. Buradaki oyunculardan çok daha iyi olursa, rekabeti yukarıya çıkaracak karakter ve oyunculuğa sahip olan olursa katarız" yanıtını verdi.


"TALISCA HERKESİN İSTEDİĞİ BİR OYUNCUDUR"


Adı Trabzonspor ile anılan Anderson Talisca hakkında konuşan Hüseyin Çimşir, "Talisca, herkesin bildiği bir oyuncu ama benim bildiğim 21-22 yaşında ekonomisini düşünerek İngiltere kariyeri varken oraya (Çin'e) gitti. Farklı amaçla gittiğini düşünüyorum, ekonomik açıdan bizimle ne olur bilemiyorum ama oyunculuk açısından Talisca herkesin istediği bir oyuncudur. Ben transfer edilmesini çok gerçekçi görmüyorum" dedi.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Badou Ndiaye, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:55 
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