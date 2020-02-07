Hüseyin Çimşir, teknik direktör kariyerindeki ilkleri sürdürmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Çimşir, teknik direktör kariyerindeki ilkleri sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor

Hüseyin Çimşir, teknik direktör kariyerindeki ilkleri sürdürmek istiyor

14 dakika önce

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile lig ve Ziraat Türkiye Kupası hedefleri yolunda ilerleyen Trabzonspor, genç teknik adam ile yarın Gençlerbirliği karşısında deplasmandaki ilk maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Hüseyin Çimşir, teknik direktör kariyerindeki ilkleri sürdürmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile lig ve Ziraat Türkiye Kupası hedefleri yolunda ilerleyen Trabzonspor, genç teknik adam ile yarın Gençlerbirliği karşısında deplasmandaki ilk maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Hüseyin Çimşir ile sahasında ilk maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden, üç büyük rakibe karşı oynanan ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yenen bordo-mavililer, 40 yaşındaki teknik direktörüyle bu kez Gençlerbirliği ile yapacağı ilk deplasman maçını kazanmayı hedefliyor.

Ligde Çimşir yönetiminde oynadığı 2 maçtan 6 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'ni de yenerek 3. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, Çimşir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiği Yukatel Denizlispor'u da 2-0 yenmişti.

Son yenilgi 136 gün önce

Trabzonspor, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik mağlubiyetin ardından dış sahada mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

5 maçlık galibiyet serisi

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, ligin 18. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 6-0 yenen bordo-mavililerin 19. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı deprem nedeniyle ertelenmişti.

Karadeniz ekibi, ligin 20. haftasında da Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenerek galibiyet serisini 4'e yükseltmişti.

Türkiye Kupası, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatma kararı aldı
Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi Mauricio Isla: Boca Juniors 3 kez teklif yaptı ancak Fenerbahçe'de kalmak istedim Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya 4 milyon TL değerinde doğum günü hediyesi

Son Dakika Haberleri
10:28 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesine gönderme yaptı: Bilmediğiniz çok şey var
10:10 Yeşim Salkım sosyal medyadan hakaret eden kullanıcıyı savcılığa şikayet etti
09:57 En çok konuşulan diziler belli oldu
09:46 Müzik dünyasının medyatik isimleri belli oldu
09:02 "Ben kendimi beğeniyorsam konu kapanmıştır" diyen Hadise, dergi için verdiği pozları paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 11:16:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüseyin Çimşir, teknik direktör kariyerindeki ilkleri sürdürmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]