Hüseyin Çimşir: "Zor olacak ama sonu iyi olacak"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Hatayspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir süreç var. Şu anda zor gidiyor ama ben sonunun iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında BB Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, zor bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Özellikle ilk yarı itibari ile gol yiyene kadar oyun başlangıcımız, sahadaki duruşumuz, isteğimiz, arzumuz gayet başarılıydı. Özellikle gol yedikten sonra ikinci yarının başı ile beraber 60. dakikaya kadar ikinci golden sonra biraz dağıldık. O dönemde biraz sıkıntılar yaşadık. 60. dakikadan sonra yine oyunun içinde kaldık, kaçırdığımız pozisyonlar var, pozisyon da verdik. 3-0 mağlup olduk. Zor bir süreç var tabi. Şu anda zor gidiyor ama ben sonunun iyi olacağını düşünüyorum. İlk yarı itibari ile kalan 9 müsabaka da alabileceğim puanlarla 20 puanı bulup, ikinci yarıya daha güvenli daha istekli başlayacağız. Zor olacak ama sonu iyi olacak" dedi. - HATAY