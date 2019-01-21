Hüseyin Demir: "Endüstriyel Kenevirin Tüm Türkiye'de Üretimi Artırılmalı"

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endüstriyel kenevir hakkında söylediklerine tam destek verilmesi gerektiğini belirterek, kenevir konusunda ön yargı ile değil bahsedilen kenevirin türünün ülkenin ekonomik çıkarlarına katkılarını bilmemiz ve o yönde...

Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın endüstriyel kenevir hakkında söylediklerine tam destek verilmesi gerektiğini belirterek, kenevir konusunda ön yargı ile değil bahsedilen kenevirin türünün ülkenin ekonomik çıkarlarına katkılarını bilmemiz ve o yönde kararlar alınması gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar gündeme getirdiği kenevir ekimi konusunu değerlendiren Araştırmacı Yazar Hüseyin Demir yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endüstriyel kenevir hakkında söylediklerine tam destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Kenevir bitkisinin dişi ve erkek olarak 2 farklı şekilde bulunuyor. Biyolojik olarak 3 ana türü bulunur. Bunlar Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis şeklinde sıralanır. Bazı kenevir bitkilerinden uyuşturucu madde elde edilir. Esrar veya hint keneviri olarak adlandırılan bu uyuşturucu maddeler temelde dişi kenevir bitkilerinin çiçeğinden elde edilir. Ülkemizde bu maddelerin kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve temin edilmesi yasaktır" dedi.



"Endüstriyel kenevirin uyuşturucu etkisi yoktur"



Endüstriyle hammadde üretimi amacıyla yetiştirilen kenevir bitkisinin ise uyuşturucu etkisinin olmadığını belirten Demir, "İngilizcede Hemp olarak da anılan bu kenevir türlerinde, uyuşturucu etki gösteren psikoaktif madde (THC) içeriği oldukça düşük, tehlikesiz sayılabilecek düzeydedir" şeklinde konuştu.



Endüsriyel kenevirin doğa dostu ile insan dostu bir bitki olduğunu söyleyen ve bu konuda yaptığı araştırmalarını dile getiren Demir, "Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. Bir dönümünden, dört dönüm ağaca eş kağıt çıkar. Bir ağaç 20-50 yılda yetişir, kenevir ise dört ayda yetişiyor. Kenevir 8 kez kağıda geri dönüştürülebilir, ağaç 3 kere geri dönüştürülebilir. Dönüşümlü ziraatta uygun yaz bitkisidir, dünyanın her yerinde kolaylıkla yetişir. Çok az suya ihtiyaç duyar. Kendisini böceklerden korumak için tarım ilacına ihtiyacı yoktur, dayanıklıdır. Yani kenevirle yapılan tekstil ürünleri yaygınlaşsa tarım ilacı sektörüne de gerek kalmaz. Tüm petrokimya ürünleri yenilenebilir olarak kenevirden daha ucuza üretilebilir" diye konuştu.



"AİDS ile kanser tedavisinde kullanılıyor"



Endüstriyel kenevirin kullanıldığı başlıca sektörler hakkında da konuşan Demir; ilaç yapımı, kağıt yapımı, yakıt yapımı (bio yakıt), kumaş yapımı, otomotiv sektörü, petrol ve petrokimyanın kullanıldığı her alanda, kozmetik ve sabun yapımında kullanıldığını söyledi. Endüstriyel Kenevirin, medikal ve çevresel kullanımında AİDS ile kanser tedavisinde kemoterapi alanında kullanıldığını ve radyasyonun etkisini azalttığını, ayrıca ağrıyı azaltmada kullanıldığını aktaran Demir, "Glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi. Bazı doktorların bilinçaltı temizliği için kenevirin tek yöntem olduğunu söylediklerini dile getiren Demir, "Eski yıllarda, eski medeniyetlerde bu gerekçe ile yoğun olarak kullanılıyordu. Bataklık kurutmada çok etkilidir, radyasyon temizleyicidir, olağanüstü miktarda oksijen üretir ve bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir" ifadelerini kullandı.



"Endüstriyel kenevir özellikle Ağrı ilinde ve tüm Türkiye'de üretimi artırılmalı"



Demir, Kenevir üretiminin Bakanlığın izni ile Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Karabük, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde izin verildiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun tüm Türkiye'ye yayılması, Türkiye'nin ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır. Örneğin kenevir üretiminin 1980'li yıllarda yasaklandığı Karadeniz illerinden Tokat'taki yıllık ortalama 20 bin 484 kilo endüstriyel kenevir üretimi yapıldığı tarihi kayıtlarda yer alıyor. Kenevir bitkisinin yeniden üretilmeye başlanacak olmasının ekonomiye müthiş getiri olacağı ve dışa bağımlı olmaktan kurtaracak milli ve yerli üretim ile ekonomiye müthiş katkıları olacaktır. Özellikler Ağrı ilinde hava koşulları ve toprak yapısı diğer illere göre çok daha uygun olması itibariyle ağrı bölgesinde de endüstriyel kenevir üretimine izin verilmesi hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkılar katacağına inanıyorum." - İSTANBUL

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