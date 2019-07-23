Son Dakika Haberleri: Hüseyin'den Göztepe'ye 5 yıllık imza
Son Dakika Spor Haber

Hüseyin'den Göztepe'ye 5 yıllık imza

1 saat önce

Transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Hatayspor'dan Murat Paluli, Menemenspor'dan Veli Çetin ve Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe, genç orta saha Hüseyin Bulut transferini de resmen bitirdi.

Hüseyin'den Göztepe'ye 5 yıllık imza, System.String[]

Transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Hatayspor'dan Murat Paluli, Menemenspor'dan Veli Çetin ve Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe, genç orta saha Hüseyin Bulut transferini de resmen bitirdi.
Sarı-kırmızılılar Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund takımında top koşturan 20 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "1999 doğumlu genç oyuncu Hüseyin Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve son olarak 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'a takımımıza hoş geldin diyor, başarılar diyoruz."
Öte yandan genç oyuncu imza atar atmaz takımın Afyonkarahisar kampına dahil oldu.


- İzmir
Hüseyin Bulut, Pendikspor, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı Fenerbahçe yıldız oyuncuyla 3 yıllık anlaştı! Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:58:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüseyin'den Göztepe'ye 5 yıllık imza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]