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Hüseyin Doğan Görevine Başladı

28 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti'den belediye başkanı seçilen Hüseyin Doğan, mazbatasını aldıktan sonra dualarla yeni görevini devraldı.

Hüseyin Doğan Görevine Başladı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti'den belediye başkanı seçilen Hüseyin Doğan, mazbatasını aldıktan sonra dualarla yeni görevini devraldı.

Emet Seçim kurulundan mazbatalarını alan heyet daha sonra Emet belediyesine geldi. Belediye giriş kapısında AK Parti rozetini çıkaran Başkan Hüseyin Doğan, ilçe başkanı Süleyman Ciner'e teslim etti. Burada kalabalık vatandaş topluluğu ile birlikte dua eden Başkan Doğan makama çıktı.

Görev devrinde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Koca, halkın kararına saygılı olduklarını belirterek, "Seçim sonuçlarının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.Güzel bir seçim oldu.Seçilen arkadaşımıza başarılar diliyorum" dedi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "İlgi ve alakaları için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum.Bugüne kadar Emet belediyesi vasıtası ile memleketime hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımızdan ebediyete göçenlere rahmet, sağ olanlara sağlık,ve sıhhatler diliyor, verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum.Kapının girişinde çok sevdiğim partimizin rozetini çıkararak ilçe başkanımıza teslim ettim. Artık Emetimizde herkesin başkanıyız. Belediye meclisi arkadaşlarımızla beraber memleketimize hizmet vermek için çalışacağız" diye konuştu.

Daha sonra Belediye Başkanı Hüseyin Doğan makamında tebrikleri kabul etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA

Kütahya, AK Parti, Emet, Hüseyin Doğan, Politika
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