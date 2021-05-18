Hüseyin Eroğlu: " 1-0'ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: " 1-0'ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz"

18.05.2021 21:05
Hüseyin Eroğlu:

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında sahalarında 1-0 kazandıkları Yılport Samsunspor maçının ardından yaptığı konuşmada ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde ettiklerini ifade ederek, "1-0'ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde...

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında sahalarında 1-0 kazandıkları Yılport Samsunspor maçının ardından yaptığı konuşmada ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde ettiklerini ifade ederek, "1-0'ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz" dedi.

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu mücadeleyi değerlendirdi.

Hüseyin Eroğlu, "Play-Off'un ilk maçını 1-0 kazandık. Maçtan önceki hazırlığımızda rakibin hücumsal anlamda etkili oyuncularına karşı önlem almayı çalıştık. Özellikle alan bırakmamak, takım savunmasını iyi yapmak ve bölüm bölüm de topa sahip olmaktı. Maçın 30 dakikalık bölümünde bunu gerçekleştiremedik. Rakibin yaptığı ön alan baskısında oyun kurmakta zorlandık. İster istemez oyunun hakimiyeti rakipteydi. Hakim de görünseler net pozisyonları yoktu. İlk yarının son 10-15 dakikalık bölümünde dengeyi kurduk. Rakibin artık belli bir dakikadan sonra belki havanın sıcaklığı belki de sezon sonunun getirdiği bir yorgunluk da olabilir, biraz düşmeye başladı. O dakikalarda bizim hücum etkinliğimiz arttı. Ceza sahası girişlerinde 1-2 pozisyonumuz vardı değerlendiremedik. Son kilit pası atamayınca da ilk yarıda gol bulamadık. İkinci yarıda tempo ve coşkumuzu artırarak da rakibin pas oyununu bozmayı başardık. Özellikle gole kadar olan bölümde etkiliydik. Topa sahip olduğumuz bölümler rakip için de sıkıntıydı. Samsunspor'un öndeki oyuncularının becerisi önemli, bu anlamda takım savunmamızın iyi olması rakibin son bölüme kadar net pozisyonları yoktu. Sadece gelen uzun toplarla 1-2 pozisyon buldular" dedi.

"1-0'ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz"

Bu tip maçlarda gol yememek kadar atılacak her golün avantaj olduğunu vurgulayan Hüseyin Eroğlu, "Golü bulduktan sonra da gol yememe adına başarılı bir takım savunması yaptık. Enis'i değiştirdikten sonra Ahmet İlhan da sakatlandı bir anda kurgumuz değişti. Fakat her oyuncum bu kurguyu ezbere biliyor. Sahada görevlerini ezbere biliyorlar. Oyun sistemleri üzerinden bizi bu sene başarıya getiren farklı farklı sistemleri en iyi şekilde uygulayan bir takımız. 10 kişi kalsak da rakibin penaltı dışında net pozisyonu yoktu. Gol yemeden tamamlamak bizim için mutluluk verici. Penaltıdan sonra da gol olmaması motivasyonumuzu artırdı. 1-0 ilk aşamayı kazandık. Şimdi 3 gün sonra Samsun'a gideceğiz. Çok iyi dinlenip, en iyi şekilde hazırlanıp orada da ikinci yarıyı oynamak zorundayız. Oyuncularıma güveniyorum. Gerçekten iyi bir sezon geçirdik, iyi noktalayacağımızı düşünüyorum. 1-0'ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Altınordu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: ' 1-0'ın avantajı çok önemli, bunu en iyi şekilde kullanma hedefindeyiz' - Son Dakika Spor


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