Hüseyin Eroğlu: "2-2'den sonra fırsatlar geldi ama değerlendiremedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: '2-2'den sonra fırsatlar geldi ama değerlendiremedik' - Son Dakika Spor

Hüseyin Eroğlu: "2-2'den sonra fırsatlar geldi ama değerlendiremedik"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak elenen Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "2-2'den sonra fırsatlar geldi ama değerlendiremedik.

Hüseyin Eroğlu:

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak elenen Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "2-2'den sonra fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. Hemen toparlanıp pazartesi günü oynayacağımız Giresunspor maçı hazırlıklarına başlamak istiyoruz" dedi.


Altınordu, 5-3'lük mağlubiyetin rövanşında Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak kupadan elendi. Denizli'de oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 2-0 yenik kapatan Altınordu, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-2 berabere tamamladı.


Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren Hüseyin Eroğlu, mücadeleye iyi başladıklarını ancak bireysel hatadan yenilen ilk gol ve ardından gelen ikinci gol ile oyun düzenlerinin olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Devre arasında ikinci yarı için oyuncularım ile konuştum ve ikinci 45 dakikayı lehimize çevirip, en iyi performansı ortaya koymalarını söyledim. Bunun devamında da ikinci yarı daha derli topluyduk ve topa sahip olarak oynadık. Rakip biraz daha süratli oyuncularımız ile kaleye gelmeye çalıştı. 2-2'den sonra belki o fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. Turu belki ilk maçta kaybettik ama maçı kazanma anlamında son fırsatları değerlendirseydik en azından kazanabilirdik ve moral olabilirdi" dedi.


"Hemen toparlanacağız"


Alınan skor ile kupadan elendiklerini hatırlatan Eroğlu artık lige bakacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:


"Bugün gerçekten birçok genç oyuncumu görme anlamında maç oynadık ve onlar da ilk deneyimlerini burada yaşadılar. Güzel bir zeminde oynadık ve berabere bitti. Hemen toparlanıp pazartesi günü oynayacağımız Giresunspor maçı hazırlıklarına başlamak istiyoruz." - DENİZLİ

Denizlispor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
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