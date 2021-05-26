Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından

26.05.2021 23:12
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından, System.String[]

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig biletini kaçıran Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig biletini kaçıran Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, üzgün olduklarını söyledi.

Eroğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Hüseyin Eroğlu, "Hem yetiştiricilik yaparak hem de yarışarak dev bütçeli takımlar arasında finale gelmemiz güzel bir şey. İlk yarı kaçırdığımız golü sonuçlandırsaydık, en azından skor avantajını yakalasaydık maç bizim için daha farklı devam edebilirdi. İkinci yarı topa sahip olmamız gerekirken yapamadık, basit pas hataları yaptık. Rakibe maçın bitimine doğru 1-2 pozisyon verdik. Son bölümde kadromuzun derinliği çok yoktu ve aynı oyuncularla devam etmek zorundaydık. Atanın kazanacağı maç görüntüsündeydi. Biz hata yaptık, onlar attılar ve kazandılar. Bu anlamda üzgünüz." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Altay'ı tebrik ederek, "Finaller, farklı hikayelerin olduğu maçlar. Üzgünüz ama sezonu değerlendirdiğimizde aslında kimsenin buralara geleceğimizi tahmin etmediği bir sezon yaşandık. Birçok oyuncumuz sezon başında tanınmıyordu. Şu an hepsi tanınıyorlar. Bu da bizim için mutluluk verici. Transfer piyasasında birçok oyuncumun adı geçecek. Belki yarışı sonuçlandıramadık ama sonuçta yetiştirici kimliğimizi devam ettirdik." ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig play-off finalinin ardından - Son Dakika Spor


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