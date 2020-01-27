Hüseyin Eroğlu: "Beraberlikte oyun bize döndü ama değerlendiremedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Beraberlikte oyun bize döndü ama değerlendiremedik' - Son Dakika Spor

Hüseyin Eroğlu: "Beraberlikte oyun bize döndü ama değerlendiremedik"

7 saat önce

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fatih Karagümrük karşısında beraberliği yakaladıkları anda oyunu kazanabileceklerini fakat fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Hüseyin Eroğlu:

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fatih Karagümrük karşısında beraberliği yakaladıkları anda oyunu kazanabileceklerini fakat fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.


TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına geçen hafta beraberlikle başladıklarını söyleyen Eroğlu, "Oyun gücüyle başladığımız bir sezon diyebilirim. Geçen hafta liderle oynadık bu hafta deplasmanda kazanmak istiyorduk. Hedefimiz o ivmeyi arttırarak, yukarı çıkmaktı. Oyun olarak üstündük. Topa sahip olarak oynamaya çalıştık. Ceza sahasına girerken yaptığımız basit pas hataları pozisyonun bitmesine neden oldu. Rakip dönen topları almaya çalıştı. İlk yarının sonuna doğru bireysel hatalarla yaptığımız top kaybından golü yedik ve devreye geride girdik. İkinci yarıya değişiklikle başladık. Amacımız rakibin savunma dengesini bozmaktı. Beraberliği bulduktan sonra oyun bize döndü. Ama fırsatları değerlendirmedik. Kalemizde gol gördük. Son ana kadar kazanma adına oynadık. 90'dan sonra 2-2, 3-2 yakaladık galibiyet alacakken yemememiz gerekiyordu" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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