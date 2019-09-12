Hüseyin Eroğlu: "Bir altın madenimiz var"

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk 3 haftasının istedikleri gibi geçmediğini, oyun olarak doğruları yapmalarına rağmen bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi.



Bunda bazı oyuncuların sakatlığının, aralarına sonradan katılan futbolcuların istedikleri seviyede olmasının etkili olduğunu kaydeden Eroğlu, "Oyun sistemimizi 90 dakikanın büyük bir kısmına yaysak da gol atamadık, gol atamayınca da istediğin skoru alamıyorsun, bir puandayız." diye konuştu.



Milli maçlar nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirdiklerine işaret eden Eroğlu, sakatlıkları nedeniyle aralarında olamayacak oyuncuların bulunduğunu ancak ellerindeki kadroyu en iyi şekilde kullanmak istediklerini dile getirdi.



Eroğlu, oyun sisteminin kendilerini başarıya götüreceğine inandığını kaydetti.



Genç bir takım olduklarının altını çizen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizde de genç oyuncu oynatan birçok takım var, onları da tabii takdirle karşılıyoruz ama bazen onlar mecburiyetten oynatıyorlar. Biz oyun sistemimizin gücünden bahsettik, tabii ki genç oyuncularımız var, bir altın madenimiz var. Bu sezon başında Ravil ve Burak ile de söylemiştim. Biri 15, biri 16 yaşında hiçbir takımın transfer yasağı girmedikten sonra bu zorlu ligde bu iki oyuncuya şans vereceğini düşünmüyorum. Ben bu oyunculara gerçekten sezon başından beri zaten sistem takımıyız bu sistemin görevlerini yerine getirdiklerinde oynayabileceklerini söylemiştim."



- İyi puan ortalaması yakalayacağımızı düşünüyorum"



Önceki dönemlerde de sezona iyi başlayamadıklarını, bu yıl da özellikle ikinci milli aranın ardından çok daha güçlü hale geleceklerine inandığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Çünkü daha önceki yıllarda bunun teminatı biliyorsunuz hep başladığımızda herkeste soru işaretleriyle başlayan sezon ondan sonraki ivmeyi yakaladıktan sonra bizim çok büyük bir güçlü takım haline gelmemiz bizim için daha önceki yıllarda görüldü. Bu sene de amacımız oyun sistemimizi en iyi şekilde oturtmak, futbolcularımıza bunu en iyi şekilde yaptırmak ve rakip kim olursa olsun oyun sistemimizi oyun felsefemizi sahaya yansıtarak puanları toplamak olacaktır. İlk başlarda istediğimiz gibi olmasa da süreç bizi ilk yarıya kadar ben iyi puan ortalaması yakalayacağımızı düşünüyorum."