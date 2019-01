Hüseyin Eroğlu: "Biz Alican'ı En İyi Şekilde Hazırladık"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

"Oyuncu yetiştirme konusunda çitayı yükselttik"



ANTALYA - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Orta saha olarak baktığımızda her iki yönünü oynayabilen skorer bir orta saha oyuncusu. O en kısa sürede transfer olduğu Başakşehir'de görev alacak. Ondan sonraki süreçte A Milli takım veya yurt dışı olacağını söyleyebilirim. Biz onu en iyi şekilde hazırladık" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. İlk yarı iyi bir başlangıç yapamadıklarını anlatan Eroğlu, "Daha sonraki süreç lehimize geçti. Bunu biliyorduk. Sistemli programlı çalışmalarımızı tekrar yakaladık. 26 puanımız var belki 30 civarı olabilirdi. Önümüze bakmak zorundayız. Lige iyi girip son haftalarda yakaladığımız ivmeyi devam etmemiz gerek. Sahada doğruları yaptığımız zaman oyuna hükmedebiliyoruz. Amacımız maçın her dakikasında kazanmak için oynayan oyun planından taviz vermeyen sürekli tempo yükselten takım görünümünde olacağız. Sakat oyuncular iyileşiyor. Onları da yeni transfer olarak düşünebiliriz. BB Erzurumspor ile oynadık. Aranın bize yaradığını maçta da gördüm. Oyunu genel anlamda düşünürsek iyi bir oyun ortaya koyduk" diye konuştu.

Alican Özfesli ile ilgili sorulara cevap veren Eroğlu, "Alican 11 yıldır bizimle beraber çalışan yavaş yavaş gelişen bir oyuncu. 3 senedir A takımımızda görev alıyor. Onla bu sene yaptığımız planlamada onun süresi olması gerektiğini, sahada süre vereceğimi belirtmiştim. Sezon sonuna planladığımız bir transfer devre arasında gelişti. Orta saha olarak baktığımızda her iki yönünün oynayabilen skorer bir orta saha oyuncusu. O da en kısa sürede transfer olduğu Başakşehir'de görev alacak. Ondan sonraki süreçte A Milli takım veya yurt dışı olacağını söyleyebilirim. Biz onu en iyi şekilde hazırladık. 6 ay bizimle devam edecek sonra transfer olacağı kulübe gidecek" açıklamasını yaptı.

"Artık çitayı çok yükselttik"

Altınordu'da yetişen futbolcular hakkında konuşan Hüseyin Eroğlu, "Çağlar'ın direk bizden Almanya'ya gidip oynaması ve önemli performans olunca A Milli Takım ve Premier Lig'e transfer olması görülmemiş bir şey. Bunlar kariyer planlarımızda var. Bizim hedefimiz yıllardan beri başladığımız şey uluslararası seviyede futbolcu yetiştirmek. 10 sene önce kullansak bunu insanlar nasıl olacak diyordu. Aynısı Berke ile Barış içinde geçerli. Artık çitayı çok yükselttik. Buradaki alt yapı oyuncularımızın hedefi tabi ki de Avrupa. Belki Türkiye'deki değerli takımlarda oynayıp Avrupa'ya da gidebilirler. Bu sürece ihtiyaç var. Bizim 15, 16 ve 17 yaşındaki futbolcularımız turnuvaya katılıyor. Önce A takım forması giyip sonra transfer politikamız var. Bu süreç güzel işliyor. Çok düzgün bir eğitimden gelen bu futbolcularımızın da kariyer planları büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"1 Ocak doğumlu olması çocuğun suçu değil"

Altyapıda bir çok kategoride çalıştığını söyleyen Eroğlu, "Bizde şöyle bir şey var. 1 Ocak doğumlu olması çocuğun suçu değil. Biz 1 yaş küçük oynuyoruz kategorilerde. A takımda oynayan Alican'da 1 Ocak doğumlu ama 4 senedir A takımda. Yaş olarak büyük olan oyuncular alt tarafta fark oluşturabiliyor. Bizde oyuncuları üst kategoriye çekiyoruz. Yeteneğiyle alakalı, biz yaşa bakmıyoruz. Cengiz'e baktığınızda 16 yaşında oynadı. Biz nüfus kağıdını çıkarmıyoruz. Yıllardan beri bu iş bu kategorilerde yapılır. Bizim için şampiyonluktan ziyade alt yapıdan çıkacak oyuncularımız ilk hedefimiz. Üzerinde durulmaması gereken bir olay bu. Yaş tabi ki avantajlı görünse de avantaja çevirmeye çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

