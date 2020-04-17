Hüseyin Eroğlu'dan Fenerbahçe açıklaması: Elbette isterim - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu'dan Fenerbahçe açıklaması: Elbette isterim - Son Dakika Spor

Hüseyin Eroğlu'dan Fenerbahçe açıklaması: Elbette isterim

6 saat önce

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından biri olan Hüseyin Eroğlu, sarı lacvertli camianın gündeminde bulunmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Hüseyin Eroğlu'dan Fenerbahçe açıklaması: Elbette isterim, System.String[]

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından biri olan Hüseyin Eroğlu, sarı lacvertli camianın gündeminde bulunmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.


"ELBETTE ÇALIŞMAK İSTERİM"


"Uzun yıllardan beri çalıştığımız bu ligde çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Adımın Fenerbahçe ile anılması... Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Böyle bir haberin gündemde yer alması beni mutlu etti. Resmi boyut kazanmadı ama Fenerbahçe ile anılmak beni mutlu etti. Böyle kulüplerde elbette çalışmak isterim. Her zaman hedeflerim doğrultusunda A Milli Takım'a hazırlamaya çalışıyorum kendimi. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışalım. En büyük hayalim Altınordu ile Süper Lig'e çıktığımızda çalışmak. Süper Lig'de teknik direktörlük yapmak çok önemli. Avrupa'da birçok genç teknik adamı görüyorsunuz. Bir sistemi oturttuktan sonra geliyorlar, bizle eşleştiklerinde zorluklar yaratıyorlar. Çünkü onların bir sistemi var, oyun planı var, formasyonu var. Biz bunu düşük maliyetli kadrolarla yapıyoruz. Süper Lig'de bu işin daha kolay olacağını söyleyebilirim."


'Karar başkanımızın'


"KARAR BAŞKANIMIZIN"


"Altınordu bir sistem kulübüdür. Bu sistemden kaliteli oyuncular kadar kaliteli hocalar da yetişecek her zaman. Tabii ki bu doğru çalışmaların yetiştirdiği hocalara da teklif gelecek ve bunun kararını da başkanımız verecek." (Fanatik)

Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:44 

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