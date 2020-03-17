Hüseyin Eroğlu'den corona virüsü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu'den corona virüsü açıklaması - Son Dakika Spor

Hüseyin Eroğlu'den corona virüsü açıklaması

6 saat önce

Bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 31 puanla yetinen İzmir temsilcisi, son 6 sezonda ilk kez bu kadar az puan toplayabildi.

Hüseyin Eroğlu'den corona virüsü açıklaması, System.String[]

Bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 31 puanla yetinen İzmir temsilcisi, son 6 sezonda ilk kez bu kadar az puan toplayabildi. Kırmızı-lacivertliler, 1. Lig'e yükseldiği 2014-15 sezonunda aynı periyotta hanesine 38 puan yazdırırken, 2015-16'da 34, 2016-17'de 39, 2017-18'de 48, geçen sezon ise 45 puan topladı. Altınordu rakiplerinin de takılmasıyla düşme hattıyla arasındaki 7 puanlık farkı korudu.


Kazanmaları gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçın genelinde rüzgar çok etkili oldu. İlk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadık ama buna rağmen en az 3-4 tane pozisyonumuzda vardı. Dengesiz yakalandığımız bir anda da penaltıdan golü yedik. İkinci yarıda rüzgarla beraber ön alan baskısıyla başladık. Penaltıdan golü attık ama atmamız gereken daha çok pozisyonlar vardı. Gerçekten golü çok istedik ama topu rakip ağlara yollayamadık" dedi.


Altınordu'da stoper Yusuf, Boluspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.


KORONAVİRÜS ETKİSİ


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, dünya üzerinde yaygın bir salgın olan koronavirüsün futbolcuları etkilediğini dile getirdi. Eroğlu, "Virüs nedeniyle dünya tehdit altında. İnşallah bir anca önce bununla ilgili sağlık problemleri çözülür ve insanlar sağlığına kavuşurlar. Bu durumda maç oynamak gerçekten hiç kolay değil. Yaşanan olaylardan dolayı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu da futbolu olumsuz olarak etkiliyor" diye konuştu.


Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:39 
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