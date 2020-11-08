Hüseyin Eroğlu: "Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu"

08.11.2020 19:59

- Hüseyin Eroğlu: "Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor deplasmanından puanla dönmenin önemli olduğunu söyledi.

- Hüseyin Eroğlu: "Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu"

SAMSUN - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor deplasmanından puanla dönmenin önemli olduğunu söyledi.

Samsunspor deplasmanından 1 puan çıkaran Altınordu'da maç sonu basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, aldıkları puanın önemine değindi.

"Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu"

Zorlu bir deplasmandan puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçtan önce karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Çıkışta olan bir Samsunspor vardı. Kadro derinliği fazla ve yetenekli oyuncuları var. Maçın ilk yarısında planlarımız tutmadı. Oyunsal anlamda daha çok topa sahip olma ve sahanın tüm alanını kullanma hedefindeydik. Yaptığımız pas hataları oyun üstünlüğünün bize geçmesini engelledi. Mecburen savunmada kalma durumda kaldık. Gol bölgesine çok top indirttik. Samsunspor'a oradan hiç vermediğimiz kadar pozisyon verdik. Direkten dönen ve kaçan gol pozisyonları vardı. 2. yarıda taktiksel bir değişiklik yaptık ve oyun üstünlüğü bize geçti. Özellikle 45-75 arası üstünlük bizdeydi. Rakibin yandan getirdiği toplara önlem alınca avantaj bize geçmeye başladı. Baskılarını kırdık ve bu bölümde de golü bulduk. 1-0 öne geçtikten sonra topa sahip olamayınca, skoru koruma oyununa döndük. Öndeyken rakibin bırakacağı geniş alanları daha iyi değerlendirebilirdik. Karşımızda kanatları iyi kullanan ve iyi oyuncuları olan bir takıma karşı biraz daha savunmada kalmaya çalıştık. Sistemimiz bugün aslında 2. yarıda 1 puan kazanma anlamında bizi oyunda tuttu. Daha iyi topa sahip olmamız gerekiyordu. Sonradan oyuna aldığımız oyuncuların buna katkısı bizim için çok önemli. Berabere kaldık. Her puan önemli. Samsunspor'a başarılar dilerim. Onlar da hedefe oynayan bir takım. Bizim için de en azından deplasmanda aldığımız 1 puan iyi oldu" dedi.

Hüseyin Eroğlu: Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu
Hüseyin Eroğlu: Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu
Hüseyin Eroğlu: Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu
Hüseyin Eroğlu: Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Altınordu, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Deplasmanda alınan 1 puan bizim için iyi oldu' - Son Dakika Spor


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