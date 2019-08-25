Son Dakika Haberleri: Hüseyin Eroğlu: "Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz"
Son Dakika Spor Haber

Hüseyin Eroğlu: "Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz"

1 saat önce

Hüseyin Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçına iyi başlamalarına rağmen rakiplerinin pas trafiğine engel olamadıklarını söyledi.

Hüseyin Eroğlu:

Hüseyin Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçına iyi başlamalarına rağmen rakiplerinin pas trafiğine engel olamadıklarını söyledi.


İkinci yarıda kaçırdıkları golün maçın kırılma anı olduğunu kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:


"İki haftalık süreçte puan alamadık. İlk maçımızda Hatayspor karşısında iyi ışık vermiştik. Fatih Karagümrük karşısında da iyi başladık ama götüremedik. Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Skor desteğine ihtiyacımız var ama oyunsal anlamda her gün daha iyiye gidiyoruz."


İlk haftada Hatayspor'a 1-0, dün de Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Altınordu'da 2019-2020 sezonun ilk golünü dün bu yıl ilk defa forma giyen Kemal Rüzgar attı. İzmir temsilcisinde Gençlerbirliği'nden transfer edilen Engin Bekdemir de yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.


Altınordu, gelecek hafta 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak.

Fatih Karagümrük, Altınordu, Hatayspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı
Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit İsmi başına dert olan Ersin Akbaş, başkasının yerine hapis yattı Kepçenin dişlisine saplanan motosikletli genç ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 12:48:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüseyin Eroğlu: "Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]