Hüseyin Eroğlu: Gençlere güvenin - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: Gençlere güvenin - Son Dakika Spor

Hüseyin Eroğlu: Gençlere güvenin

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de altyapı yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüplerin kolaycılığa kaçıp transfer yapmak yerine genç futbolculara güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

Hüseyin Eroğlu: Gençlere güvenin, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de altyapı yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüplerin kolaycılığa kaçıp transfer yapmak yerine genç futbolculara güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Yetiştirdikleri oyuncularla gurur duyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Çağlar ve Cengiz'den sonra çıtamızın çok yükseldiğini herkes gördü. Bu sezon Ravil Tagir'i 16, Burak İnce'yi 15 yaşında A takıma aldık. İki oyuncumuz Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Ülkemizde çoğu kulüp zorunlu olmadıkça gençleri oynatmıyor. Transfer yasağı yoksa gençlere şans verilmiyor. Benim için yaş önemli değil. Oyuncunun sahada istediğimi vermesi önemli" dedi.

Şimdiden transferin gözde ismi olan Ravil'in sürekli ilk 11'de oynayıp önemli bir performans ortaya koyduğunu, Burak'ın özel yeteneklere sahip olduğunu dile getiren teknik patron Hüseyin Eroğlu, "Burak'ın zaman zaman düşük kaldığı maçlar oldu ama ona güvendiğimizi her zaman söyledik. Hata yapabiliyor. Bu çok normal. Genç oyuncu hata yapıyor da tecrübeli yapmıyor mu? Hata yaparak gelişecek. Bu nedenle puan da kaybediyoruz ama oyuncuyu kazanabiliyoruz. Biz hem yetiştiriyoruz hem de yarışıyoruz. Sabırlı olmak, gençlere güvenmek ve onları hazırlamak gerekiyor. Oyuncunun gelişiminde en büyük görev biz antrenörlere düşüyor" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:27 Kaynak: DHA

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