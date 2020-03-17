Hüseyin Eroğlu: Her puan değerli - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: Her puan değerli - Son Dakika Spor

Hüseyin Eroğlu: Her puan değerli

6 saat önce

Eroğlu, yaptığı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtti.

Hüseyin Eroğlu: Her puan değerli, System.String[]

Eroğlu, yaptığı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtti.


Bu sorunun bir an önce çözülmesini dileyen Eroğlu, "Bu durumda maç oynamak kolay değil. Yaşanan olaylardan dolayı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bizim zaten çok fazla bir seyirci desteğimiz yok ama yine de maçlarımızı bir destekle oynuyorduk." değerlendirmesinde bulundu.


Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında ilk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadıklarını, buna rağmen 3-4 pozisyon bulduklarını vurgulayan Eroğlu, ilk yarıda 1-0 geriye düşmelerinin ardından penaltıdan buldukları golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti.


Değerlendiremedikleri çok pozisyon olduğunu kaydeden Eroğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. İkinci yarı golü çok istedik ama bir türlü pozisyonları değerlendiremedik ve maç 1-1 bitti. Sonuçta her puan değerli. Balıkesirspor'a bundan sonra başarılar dilerim." dedi.


Ligde 28. haftayı 31 puanla, düşme hattındaki Osmanlıspor'un 7 puan önünde tamamlayan Altınordu, son 6 haftada Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor (D) ile karşılaşacak.


İzmir temsilcisinde ligde 4. sarı kartını gören Yusuf Yalçın Arslan cezalı duruma düştü.


Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 17:34:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüseyin Eroğlu: Her puan değerli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]