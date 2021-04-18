Son dakika haberi: Hüseyin Eroğlu: "Kazanmak istediğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık"

- Hüseyin Eroğlu: "Kazanmak istediğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık"

MANİSA - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Akhisarspor maçının ardından, "Play-off'taki hedefimizi devam ettirebilmek adına 3 puan kazanıp, rakiplerimizle biraz daha aramızdaki puan farkını açma hedefindeydik. Kazanmak istediğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık" dedi.

TFF 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Akhisarspor evinde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçlar sona doğru yaklaşıyor. Play-off'taki hedefimizi devam ettirebilmek adına 3 puan kazanıp rakiplerimizle biraz daha aramızdaki puan farkını açma hedefindeydik. Maçın aslında başından itibaren iyi başladığımız dakikalarda golü bulduk. Daha sonraki süreçlerde belki oyunun temposunu artırma yönünde sıkıntı yaşasak da girdiğimiz net gol pozisyonlar vardı. Belki ikinci golü bulsak, olay farklı seyredebilirdi. Maç farklı bir yere gidebilirdi. Bu pozisyonları değerlendiremeyince karşında, diğer haftalara baktığımızda Adana Demirspor'a geriden gelen, o baskıyı hissettiren, gerçekten yetenekli oyuncuları var. Geri dönmeyip orada kaldıktan sonra etkili olan oyuncuları var. 1-0 ilk yarı bitti. İkinci yarı rakibin üzerimize çok fazla geleceğini arka alanları değerlendirip de gol bulmayı hedefliyorduk. İstediğimiz gibi olmadı. O topa sahip olamayınca kaptırdığımız toplar vardı. Baskıda çok kaldık. Kendi bölgemizi savunma durumunda kaldık. O dakikada golün geleceği belli oldu. Değişiklik yaparken de kalemizde golü gördük. Değişiklik yaptıktan hemen sonra golü gördük. Bizim 1-1'den sonra, bir puan belki avantaj gibi görünse de hedefimiz kazanmaktı. Bizim içinde bir puanın çok bir anlamı yoktu her iki takım da kazanmaya oynadı. Son bölüme doğru net pozisyonlar yakaladık aslında ama bir türlü o, yanlış tercih, bireysel gol atma çabaları ki, aslında bu bizde çok olmayan bir şey. Son vuruşu vurayım gibi çok sonuçlandıramayınca, ikinci yarının son bölümlerinde 2-1'i yakalayabilirdik. Gerçekleşmedi ama Akhisarspor takımının da girdiği pozisyonlar vardı, onların da lehine dönebilirdi. Bir haftada oynanan 3. maçın yorgunluğunu da düşünürsek iki takım da belli bir dakikadan sonra koptu. Bloklar arası açılmaya başladı. Kazanmak istediğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Bu anlamda üzgünüz. Akhisarspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu.