- Hüseyin Eroğlu: "Maça iyi başladık fakat ikinci dakikada yaşadığımız sakatlık ister istemez dengemizi bozdu"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Maça iyi başladık fakat ikinci dakikada yaşadığımız sakatlık ister istemez dengemizi bozdu. Sonraki süreçte de ön tarafı zorlayan, ön alana kazandığımız topları getirdiğimiz ve sonuçlandıramadığımız toplar vardı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Eroğlu, "İyi bir seri yakalamıştık. 10 maçtır kaybetmiyorduk. Keçiörengücü'de playoff'a oynayan, sezon başından beri istikrar yakalayan bir takım. En büyük avantajlarının suni çim olduğunu düşünüyorum. Maça iyi başladık fakat ikinci dakikada yaşadığımız sakatlık ister istemez dengemizi bozdu. Sonraki süreçte de ön tarafı zorlayan, ön alana kazandığımız topları getirdiğimiz ve sonuçlandıramadığımız toplar vardı. Savunma hatamızdan dolayı iki tane çok kötü gol yedik. İkinci yarı skoru geri çevirip oyuna ortak olmak istiyorduk. Baktığımız da yenilen beş golde savunmadaki yaptığımız bireysel hata ve arka tarafın yaptığı uyumsuzluktan dolayı. 4-3'e getirdiğimiz ana kadar çok iyi bir reaksiyon verdik. Çok istedik ama bir türlü istediğimiz dördüncü ve beşinci golleri bulamadık. Bugünkü reaksiyonumuz, salı günü oynayacağımız Adana Demirspor maçı öncesi iyi bir motivasyon kaynağı" ifadelerini kullandı.