- Hüseyin Eroğlu: "Penaltıdan sonra gol de gelince oyun bize döndü"

ANKARA - Ankaraspor'u deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Penaltıdan sonra gol de gelince aslında oyun bize döndü. Hem topa sahip olarak oynadık hem de skoru arttırdık" dedi.

Oynadıkları oyunu her geçen gün geliştirdiklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazandığımız için mutluyuz, belki rakibe çok hatırlı pozisyon vermedik, 3-0 deplasmanda kazanmak önemli, yukarıya daha çok tutunduk. Deplasmanda Ankaraspor da oyuncularını yeniledi, takviye yaptı. Onlar da tabii ki bir an önce alt sıralardan kurtulma derdinde. Biz de iki haftadır kazanmanın ardından bu maçı da kazanarak yukarıya tutunma amacındaydık" diye konuştu.

Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu yansıtamadıklarını, hücumsal anlamda da çok etkili olamadıklarını ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Rakip de kalabalık savunmayı alanı iyi daralttı, ilk yarı iki takım için de çok pozisyonsuz geçti. İkinci yarıda sistem anlamında deplasmanda olmamıza rağmen biraz daha hücum tercihini yaptık. Penaltıdan sonra gol de gelince aslında oyun bize döndü. Hem topa sahip olarak oynadık hem de skoru arttırdık. Sonradan oyuna ilave ettiğimiz oyuncularımızda takımın ritmini artırdı. Oyunun gidişatına göre sistemi değiştirmemiz bunu sahada iyi uygulamamız bize artı sağladı. Kazandığımız için mutluyuz, belki rakibe çok hatırlı pozisyon vermedik, 3-0 deplasmanda kazanmak önemli, yukarıya daha çok tutunduk. Bizim için genç oyuncularımızın da çıkışı, takıma verdiği katkı çok önemliydi. Üç milli oyuncumuz var onları Ümit Milli Takım'a göndereceğiz, tabii mutluluk verici önemli olan onların başarılarının istikrarlı bir şekilde devam etmesi. Maçın genelinde üstün oynayan hak ederek bir galibiyet aldığımızı söyleyebiliriz. Bütün futbolcularımız şu anda o ritmi yakaladı. İstediğimiz seviyeye çıkmaya başladılar. Bu da takım performansını yukarıya çekecektir çünkü zorlu lig maratonunda herkese ihtiyacımız var. Ayrıca akademimizden de sezon başından beri oynattığımız 19 farklı oyuncumuz görev aldı bu da aslında önemli bir nokta bizim için oradaki değerli antrenörlerimize de teşekkür ediyoruz, verdikleri emeklerden dolayı. Önemli olan bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek."