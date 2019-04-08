Son Dakika Haberleri: Hüseyin Eroğlu: "Rakip Takım Katı Bir Savunma Anlayışı Ortaya Koydu"

Hüseyin Eroğlu: "Rakip Takım Katı Bir Savunma Anlayışı Ortaya Koydu"

1 saat önce

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu" dedi.

Hüseyin Eroğlu:
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu" dedi.

Spor Toto 1. Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor, Ankara Osmanlı stadında Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka 2-1 Birevim Elazığspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu. Oyunun ikinci yarısında, böyle takımlara karşı skor avantajı sağlarsan fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk. Taçtan gelen topta kalemizde golü gördük. Düşme potasında olan bir takım tabii ki savunma anlamında daha katı olacaklardı. Oyun haddinden fazla durdu. Rakibi tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:57 Kaynak: İHA

Ankara, Altınordu, Hüseyin Eroğlu, Spor
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