Hüseyin Eroğlu: "Rakip Takım Katı Bir Savunma Anlayışı Ortaya Koydu"
1 saat önce
- Hüseyin Eroğlu: "Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu"ANKARA - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu" dedi.
- Hüseyin Eroğlu
: "Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu"
ANKARA - Altınordu
Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu" dedi.
Spor Toto 1. Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor
, Ankara
Osmanlı stadında Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka 2-1 Birevim Elazığspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakip takım katı bir savunma anlayışı ortaya koydu. Oyunun ikinci yarısında, böyle takımlara karşı skor avantajı sağlarsan fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk. Taçtan gelen topta kalemizde golü gördük. Düşme potasında olan bir takım tabii ki savunma anlamında daha katı olacaklardı. Oyun haddinden fazla durdu. Rakibi tebrik ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:13 Kaynak: İHA
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