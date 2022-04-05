Hüseyin Eryüksel Kavşağı'nda Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Hüseyin Eryüksel Kavşağı'nda Çalışmalar Sürüyor

05.04.2022 18:11

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesinde başlatılan ve ilçe trafiğine nefes aldıracak olan Hüseyin Eryüksel Kavşağı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Hilaliye Caddesi ile Atatürk Mahallesi'ndeki ring yolunu birbirine bağlayacak kavşakta incelemelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve Akhisar ilçesi Hilaliye Caddesi ile Atatürk Mahallesi'nden geçen ring yolunu birbirine bağlayacak olan kavşak çalışmaları hızla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından merhum Hüseyin Eryüksel'in adı verilen kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Öztozlu'ya Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, şube müdürleri ve yetkililer eşlik etti. Kavşak çalışmasının Akhisar için önemine vurgu yapan Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Ring Yolu Birbirine Bağlanacak

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Akhisar ilçemizde Hürriyet Mahallesi ile Atatürk Mahallesi'ndeki ring yolunu birbirine bağlayacak kavşak çalışmalarına hızla başladık. Merhum Hüseyin Eryüksel'in adının verildiği kavşakta çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Burası Akhisar'ın en işlek caddelerinden biri. Can damarı haline gelen caddede ring yolunu karşılıklı olarak birbirine bağlayacağız. Aynı zamanda da Hilaliye Caddesi'nin girişindeki düzenlemeleri yapacağımız kavşakta çalışmalarımız, Yol Yapım Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte hızlı bir şekilde yürütülüyor. En kısa zamanda tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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