Son Dakika Haberleri: Hüseyin Göçek, FIFA Hakem Semineri'nde

Hüseyin Göçek, FIFA Hakem Semineri'nde

26 dakika önce

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, Katar'da başlayan FIFA Hakem Semineri'ne katılıyor.

Hüseyin Göçek, FIFA Hakem Semineri'nde, System.String[]
FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, Katar'da başlayan FIFA Hakem Semineri'ne katılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göçek, FIFA'nın gelecek yaz düzenleyeceği 17 ve 20 yaş altı dünya kupalarına hazırlık için Doha'da gerçekleştirdiği seminerde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer alıyor.

Seminerde, hakemlere verilecek teorik eğitimlerin yanı sıra VAR simülatör çalışmaları ve çevrimiçi saha uygulamaları gerçekleştirilecek.

Hakemlere ayrıca atletik test uygulamasının da yapılacağı seminer, 1 Mart Cuma günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:20 Kaynak: AA

Spor
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