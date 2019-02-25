Hüseyin Göçek, FIFA Hakem Seminerine Katılacak
2 saat önce
İSTANBUL / DHAFIFA'nın önümüzdeki yaz düzenlenecek U-17 ve U20 Dünya Kupalarına hazırlık için 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde gerçekleştirdiği FIFA hakem seminerine, FIFA Kokartlı Türk Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem olarak katılacak.
İSTANBUL/ DHA
FIFA'nın önümüzdeki yaz düzenlenecek U-17 ve U20 Dünya Kupalarına hazırlık için 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde gerçekleştirdiği FIFA hakem seminerine, FIFA Kokartlı Türk Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem olarak katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre seminerde, hakemlere verilecek teorik eğitimlerin yanı sıra Video Yardımcı Hakem simülatör çalışmaları ve çevrimiçi (online) saha uygulamaları da gerçekleştirilecek.
Ayrıca hakemlere atletik test uygulamasının da yapılacağı bildirildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:40 Kaynak: DHA
Ali Gültiken'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ünlü İsimler, Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Skorunu Tahmin Etti
Derbi Öncesi Fikret Orman ve Ali Koç'tan Dostluk Mesajları
Efsane Futbolcu Del Piero, ABD'de Takım Sahibi Oldu