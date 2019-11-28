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Hüseyin Goncagül Dursunbey'de Çocuklarla Buluştu

7 saat önce

Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği çocuk etkinliğinde ünlü sunucu Hüseyin Goncagül ve ekibi sahne aldı.

Hüseyin Goncagül Dursunbey'de Çocuklarla Buluştu, System.String[]

Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği çocuk etkinliğinde ünlü sunucu Hüseyin Goncagül ve ekibi sahne aldı. Çocuklara eğlendirerek öğreten Goncagül ve ekibi büyük ilgi gördü.


Dursunbey Belediyesi Kültür etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik olarak Dursunbey Müftülüğü ile ortaklaşa bir program düzenledi.


M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen çocuk etkinliğinde ünlü sunucu Hüseyin Goncagül ve ekibi çocuklarla buluştu. Mevlid-i Nebi çocukça kutlamak isimli etkinlikte Goncagül çocukları eğlendirirken aynı zamanda dini konularda öğretici bilgiler verdi. Dursunbey Müftüsü Ali İşbakan'ın da katıldığı programda çocuklar doyasıya eğlenirken salonda hınca hınç doldu.


Etkinlik sonrası konuşma yapan Dursunbey Müftüsü Ali İşbakan, Dursunbey Belediyesine ve müftülük personeline bu güzel program için teşekkür etti. Hüseyin Goncagül'e de dini konuları eğitici ve öğretici bir şekilde çocuklara sunduğu için teşekkür eden İşbakan, bu tür etkinliklerin çocukların hafızalarında yer ettiğini de söyledi. - BALIKESİR

Akif Ersoy, Dursunbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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