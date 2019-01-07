Hüseyin Kalpar'la Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Giresunspor, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.
Giresunspor
, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar
ile yollarını ayırdı. Giresunspor'da yapılan kongrenin ardından Ali Eren
başkanlığındaki yönetim kurulu, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolları ayırma kararı aldı. Kongrede üyelerden başkanlık için yetki aldıktan sonra teknik kadro değişikliğine gideceklerinin sinyallerini veren Başkan Ali Eren, beklenen kararı duyurdu. Eren, "Hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" dedi. Giresunspor'da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:41 Kaynak: İHA
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