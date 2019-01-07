Son Dakika Haberleri: Hüseyin Kalpar'la Yollar Ayrıldı

Hüseyin Kalpar'la Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Giresunspor, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı.

Hüseyin Kalpar'la Yollar Ayrıldı, System.String[]
Giresunspor, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı. Giresunspor'da yapılan kongrenin ardından Ali Eren başkanlığındaki yönetim kurulu, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolları ayırma kararı aldı. Kongrede üyelerden başkanlık için yetki aldıktan sonra teknik kadro değişikliğine gideceklerinin sinyallerini veren Başkan Ali Eren, beklenen kararı duyurdu. Eren, "Hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" dedi. Giresunspor'da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Giresunspor, Hüseyin Kalpar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dağıtım İznindeki Er, Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti İngiltere'den Tepki Çeken Reklam! Amaç, Müslüman İngilizleri Orduya Özendirmek

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Sadettin Saran ve Emina Jahovic Nasıl Barıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:15:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüseyin Kalpar'la Yollar Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]