Hüseyin Kırmızı, "Pandemi Dönemi E-Ticaret Satışları Patladı" - Son Dakika

E-ticaret sektöründe isim yapan Hüseyin Kırmızı, özellikle pandemi döneminde patlama yapan e-ticaret dünyasında ortaya çıkan sahte sayfaların ve dolandırıcıların yavaştan elenmeye başladığını ve sektörün safralarından kurtulacağını söyledi. Dünya çapında etkisini sürdüren pandemiden dolayı sıcak satış ve mağazacılık sektörünün büyük bir darbe aldığına dikkat çeken Kırmızı, bu krizden işletmecilerin olduğu kadar çalışanlar ve tedarikçilerinde olumsuz etkilendiğini söyledi. Artık bir çok firmanın mağazalarını normal bir apartman dairesine veya bir depoya taşıyıp, sadece e-ticaret siteleri üzerinden çalışmaya başladığına dikkat çekti. Kendisi de bu süreçte, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da kiralamış olduğu depolar üzerinden Tüm Türkiye'ye satış yapmaya, ara vermeden devam ettiğini belirten Kırmızı, "Bizim gibi işine saygı duyan insanlar, bu krizden güçlenmiş bir şekilde çıkacak. Biz yüksek metrekareli mağazalarımızın çoğunu depoya çevirip, tamamen online gelen taleplere cevap verir olduk. Özellikle dijital pazarlamanın çok yoğun olduğu bu günlerde, hem kendim hemde SEO ekibimize inanılmaz yatırım yapar hale geldik. Eskiden satışlarımızda %30'u dijital satışlar oluştururken, şimdi sadece dijitale anca dönebiliyoruz. 27 kişilik bir ekibin başında olan birisi olarak, e-ticaret satışlarında farklılaşan ürünler ve pazarlama taktikleri yaparsanız bu süreçte satışlarınız resmen tavan yapmaması imkansız diyebilirim. Anlayacağınız krizi fırsata çevirmek sizin elinizde. Biz markamız olarak bu Krizden çok daha güçlü ve bomba gibi çıkacağız" dedi.

Ayrıca Hüseyin Kırmızı, "Pandemi öncesi, mağazalarda aşırı yüksek fiyatlı ürünler satılıyordu. Mahalle esnafı adamına göre fiyat verirken, şimdi arama motorları sayesinde bir ürünün gerçek rayiç fiyatını saniyeler içerisinde öğrenir hale geldik. Bu süreçte gerçekten bu işe gönül verenler ve profesyonel olanlar belli oldu. Safralar ayıklanmaya başladı. Bundan sonraki süreçte gerçekten bu işe, altyapısına yatırım yapanlar çok güçlü çıkacak. " şeklinde konuştu.