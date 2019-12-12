Hüseyin Nihal Atsız için Erzurum'da panel düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüseyin Nihal Atsız için Erzurum'da panel düzenlendi - Son Dakika

Hüseyin Nihal Atsız için Erzurum'da panel düzenlendi

7 saat önce

Ölümünün üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün bile geride bıraktığı eserleri ve düşünceleri ile büyük beğeni kazanmayı başaran, Türkçülük ve Turancılık düşüncelerinin yılmaz savunucusu, Hüseyin Nihal Atsız için Erzurum'da panel düzenlendi.

Hüseyin Nihal Atsız için Erzurum'da panel düzenlendi, System.String[]

Ölümünün üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün bile geride bıraktığı eserleri ve düşünceleri ile büyük beğeni kazanmayı başaran, Türkçülük ve Turancılık düşüncelerinin yılmaz savunucusu, Hüseyin Nihal Atsız için Erzurum'da panel düzenlendi.


Palandöken Gelişim Derneği tarafından organize edilen ve İbrahim Erkal Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen panele ilgi oldukça fazlaydı. 600 kişilik salon doldu taştı.


Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Dursunoglu'nun, Ruh Adam romanını, Taş Medrese Yayın Evi sahibi Yunus Buğra Yılmaz'ın, Nihal Atsız ve Türkçülük anlayışını, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Talat Ülker'in Atsız'ın Türk Tarihçiliğine katkıları ve eserlerini, İş adamı Muammer Cindilli'nin 44 Olayları ve Nihal Atsız konularını anlattığı panelin yöneticiliğini Gazeteci Sinan Özçaylak yaptı.


Yaklaşık üç saat süren ve katılımcıların soluksuz dinlediği panel sonrasında katılımcılara Palandöken Gelişim Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi. - ERZURUM

Hüseyin Nihal Atsız, Nihal Atsız, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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