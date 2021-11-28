Hüseyin ÖZTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Boyluca köyü sakinlerinden Merhum İzzet ÖZTÜRK'ün oğlu Sevilay ve Hasan ÖZTÜRK'ün kardeşleri Galip, Talip, Tamer, Yaver BOZ, Süleyman ve Kerim ÖZTÜRK'ün yeğenleri Hüseyin ÖZTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip İzmit/Sapanca'da toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hasan ÖZTÜRK: 0544 794 99 30

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Kaynak: Habermetre

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