Üye Girişi
Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü - Son Dakika

Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü

17.09.2021 11:24
Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü, System.String[]

Türkiye Engelliler Meclisi Sözcüsü, Altınokta Körler Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, Bursa Sivil Gündem Platformu tarafından organize edilen "Fark Oluşturanlar 2021" ödül töreninde "Fark Oluşturan Rol Model" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Engelliler Meclisi Sözcüsü, Altınokta Körler Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, Bursa Sivil Gündem Platformu tarafından organize edilen "Fark Oluşturanlar 2021" ödül töreninde "Fark Oluşturan Rol Model" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Hüseyin Pehlivan, "Ben yaklaşık 11 yıl öncesine kadar dünyayı gören, gördüklerini keşfeden, zaman zaman gördüklerine üzülen, zaman zaman sevinen, mutlu olan bir insandım. Ancak Tip 1 diyabet hastası olduğum için, elbette bir gün bana ne gibi sürprizler yapacağını tahmin ediyordum. Bu yolculuğuma evlendikten sonra eşim ve ardından dünyaya gelen oğlum da dahil oldu. Bir gün gözlerimin önünde bir şeyler kaymaya başlayınca dedim ki; sürpriz geliyor! Geçirdiğim ameliyatlara rağmen maalesef gözlerim görme yetisini kaybetti. Bir anda dünya karardı.

Karanlık ürkütüyor. ya ürkerek, korkarak devam edecektim yolculuğa, ya da yeniden doğacaktım. Doktorum sanki benim için değil, bir başkası için konuşuyordu. Çünkü kabullenmek hiç de kolay değildi bu durumu. Ta ki hastane bahçesinde eşimin getirdiği kahveleri yudumlayana kadar; eşim bana dedi ki 'Boş ver, bundan sonra ayrı ayrı değil, birlikte göreceğiz, bu zamana kadar gören insanlar olarak yaşadık, bundan sonra da hayata bu pencereden bakarız. Ölümden daha büyük kayıp, acı yok. Evet gözlerin görmeyecek ama yaşıyorsun, bizimlesin ve inanıyorum ki bu farklılık bize bilmediğimiz yeni güzellikler katacak.' dediği gibi de oldu. Onun her zamanki pozitif yaklaşımı benim umudum oldu. Altı Nokta Körler Derneğine ulaştı ve ben benim gibi görmeyen insanların farkına vardım, başardıklarına şahit oldum. Beyaz bastonla tanıştıktan sonra eşim bir süre benimle birlikte geldi. Ancak bir gün artık kendin gideceksin dedi ve ben ona çok kızdım. Nasıl olacaktı? Kime tutunacaktım, kimden destek alacaktım? Ama yıllar sonra öğrendim ki eşim beni uzun bir süre bana hissettirmeden takip etmiş! Kendi durumumu kabullenmem için bunu yaptığını söyledi. Kendime yeniden güvenmem, düşünce kalkabilmem ve özgürce hareket etmem için. Haklıydı. Düştüğümde kaldırsaydı, çarptığımda beni tutsaydı, hep birini yardım etmesi için bekleyecektim. Üstelik oğlumuz vardı ve bir baba olarak dik durmalıydım. Böylece gözlerimi kaybettikten kısa bir süre sonra bağımsız hareket etmeye başladım. Çevremizdeki herkes, hatta dernekteki arkadaşlarım bile, sonradan gözlerini kaybeden biri için bu durum çok daha zor iken, çok çabuk adapte olduğumu söylediler, hatta şaşırdılar. Kör olmamla birlikte önümde bambaşka ufuklar açıldı. Hislerim daha da güçlendi. Öncesinde sesleri duyuyordum, ancak şimdi sesleri, tonlarını yorumluyorum. Rutin bir yaşamdan çıkıp, daha hareketli, çevreme daha faydalı olma arayışı içinde üretmeye çalışan, beni heyecanlandıran bir yolculuğa devam ediyorum. Özetle; Fiziksel olarak benim gibi kör olanlar sayılabiliyor, ancak etrafta baktığını göremeyenler, sayılamayacak kadar çok!." dedi.

"Fark Oluşturanlar 2021" ödül töreninde 'Fark Oluşturan Rol Model" ödülünü almaktan büyük onur duyduğunu kaydeden Pehlivan, "Bu muhteşem geceyi organize eden başta Olcay Erözden olmak üzere, emeği geçen bütün Sivil Gündem Ailesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Sivil Gündem sayesinde burada, farklı dallarda fark oluşturan özel insanlarla bir arada olmak, ve en önemlisi takdir edilmek gerçekten mutluluk verici. Ben de tüm ödül alanları kutluyorum. Yaşadığım şehre Manisa'ya gururla döneceğim." şeklinde sözlerini tamamladı.

Hüseyin Pehlivan, konuşmasından sonra ödülünü her zaman en büyük destekçisi olan eşi Bedriye Pehlivan'a takdim etti. - MANİSA

Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü

Hüseyin Pehlivan, Türkiye, Manisa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı 12:52 EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım 12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi 11:46 YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı 11:23 Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur 11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur

Son Dakika Haberleri
12:57 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
12:58
Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
12:48
Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu         
12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek         
10:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Pehlivan'a rol model ödülü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement