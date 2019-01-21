Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Eşsiz Başyapıtı
57 dakika önce
"İçinde hakikaten bütün bir âlem yaşayan ve çok kudretli tekniği sayesinde en olamayacak şeylere en mümkün vaziyetler mahiyeti veren bu romanı, muharriri büyük bir Garp lisanıyla yazsaydı mühim bir servet kazanırdı."
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gulyabani'de bir yazar için belki en zor şeyi yapmayı başardı; gerilimi ve mizahı birbiriyle ustaca harmanladı, bir korku ve güldürü başyapıtına imza attı. Edebiyattan sinemaya birçok eserde etkileri hâlâ görülen ve basıldığı günden bugüne birçok kuşak tarafından zevkle okunan Gulyabani, bugün de korkutmaya, güldürmeye ve düşündürmeye devam eden, gerçek bir klasik.
Edebiyatımızın bu eşsiz başyapıtını hem ilk baskıları üzerinde yapılan karşılaştırmalı çalışma ve açıklayıcı dipnotlarla özgün dilinde hem de orijinal diline en az müdahaleyle günümüz Türkçesine uyarlanmış şekliyle iki kitap olarak sunuyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: Bültenler
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