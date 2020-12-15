Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüse yenik düştü
15.12.2020 09:33
Adana Büyükşehir Belediyesinin önceki başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün babası Ali Sözlü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Adana Büyükşehir Belediyesinin önceki başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün babası Ali Sözlü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Korona virüs tedavisi gören Ali Sözlü, dün hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Hüseyin Sözlü, "Babam Ali Sözlü Covid-19 sebebiyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 10.30'da Ceyhan Çokçapınar Mezarlığı'na defnedilecek olup, İl Hıfzısıhha kurulunun kararı ile taziye ziyaretleri kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - ADANA
Son Dakika Papu Gomez Gasperini ile kavga etti, Atalanta'dan ayrılacağını duyurdu ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Demba Ba, ırkçı hakem Sebastian Coltescu le telefonda görüştü Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi