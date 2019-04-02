Hüseyin Sözlü'nün Seçim Afişleri Toplandı
40 dakika önce
Adana'da seçim sürecinde kentin çeşitli yerlerinde asılan Cumhur İttifakı adayları Hüseyin Sözlü ve Fikret Yeni'nin afişleri toplandı.
Adana'da seçim sürecinde kentin çeşitli yerlerinde asılan Cumhur İttifakı adayları Hüseyin Sözlü ve Fikret Yeni'nin afişleri toplandı.
31 Mart Yerel Seçimleri maratonunda adayları tanıtmak için asılan seçim afişleri seçimden 1 gün önce toplatıldı. Atatürk Caddesi'nden Sular'a kadar uzanan yol boyunca asılan Cumhur İttfika'nın MHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin afişleri Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve temizlik işçileri tarafından bugün toplandı. Cadde üzerinde belli noktalarda üst üste yığılan afişler, belediye çalışanları ve zabıta ekipleri tarafından araçlara yüklenip kaldırıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43 Kaynak: İHA
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