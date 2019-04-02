Son Dakika Haberleri: Hüseyin Sözlü'nün Seçim Afişleri Toplandı

Hüseyin Sözlü'nün Seçim Afişleri Toplandı

40 dakika önce

Adana'da seçim sürecinde kentin çeşitli yerlerinde asılan Cumhur İttifakı adayları Hüseyin Sözlü ve Fikret Yeni'nin afişleri toplandı.

Hüseyin Sözlü'nün Seçim Afişleri Toplandı, System.String[]
Adana'da seçim sürecinde kentin çeşitli yerlerinde asılan Cumhur İttifakı adayları Hüseyin Sözlü ve Fikret Yeni'nin afişleri toplandı.

31 Mart Yerel Seçimleri maratonunda adayları tanıtmak için asılan seçim afişleri seçimden 1 gün önce toplatıldı. Atatürk Caddesi'nden Sular'a kadar uzanan yol boyunca asılan Cumhur İttfika'nın MHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin afişleri Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve temizlik işçileri tarafından bugün toplandı. Cadde üzerinde belli noktalarda üst üste yığılan afişler, belediye çalışanları ve zabıta ekipleri tarafından araçlara yüklenip kaldırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43 Kaynak: İHA

Fikret Yeni, Adana, Hüseyin Sözlü, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu Başkan Seçildi, İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Söktürmek Oldu Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:23:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüseyin Sözlü'nün Seçim Afişleri Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]