Hüseyin Tosun, İstihdam Dalında Yılın Belediye Başkanı Seçildi

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Yılın Yerel Yöneticileri Ödülleri", Ankara'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. 60 belediye başkanının yer aldığı törende Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, kent ekonomisi kategorinde "Yılın Başarılı İlçe Belediye Başkanı" ödülü aldı. Başkan Tosun, Kula Belediyesi ve Akar Tekstil işbirliğiyle 14 Milyon Lira ile başlayıp bugün toplamda 25 Milyon Liralık yatırıma ulaşan 'Kula'da 1750 Kişiye İş İstihdamı' projesi ile kent ekonomisi kategorisinde aday gösterilen 16 Belediye Başkanı arasında en yüksek oy oranı ile birinci seçildi.

Başkan Tosun; "Bu Başarı, Kula Ve Kulalılarındır"

İstihdam dalında 2018 yılının başarılı belediye başkanı seçildiği için mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun "Bu ödülü şahsım adına değil bu başarıda büyük destekleri olan tüm Kula halkı adına aldım. Kula'nın geleceğini ve önünü açan, bizim en önemli projemiz olan, Kulalı 1750 hemşerimize istihdam sağlayacak Tekstil Fabrikası'nın artık inşaatını tamamlama noktasına geldik. Rabbime şükürler olsun, daha bir yıl önce gelecek kaygısı taşıyan, sosyal güvencesi olmadan olumsuz koşullarda çevre il ve ilçelere çalışmaya giden umutsuz, mutsuz hemşerilerimizin yüzünde şimdi umut, mutluluk ve huzur olduğunu hep birlikte görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz; Terk Edilen Değil, Tercih Edilen Bir Kula"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yaptığı açıklamada; "Kula, 1950'li yıllarda Türkiye'nin yurtdışına ihracat gerçekleştiren en büyük Tekstil Firmalarından Kula Mensucat'a ev sahipliği yapmış önemli bir üretim ve ticaret merkeziydi. O dönemden bugüne geçen süreçte yaşanan ekonomik şartlarla birlikte ülkemizin birçok yerinde yaşanan işsizlikten maalesef ilçemiz Kula'da nasibini aldı. Biz, bu işsizlik sorununu 60 yıldır biliyorduk fakat istihdamı giderecek bir ilerleme kaydedilemedi. 2014 yılında göreve geldiğimizden bugüne kadar çabalarımız sonucu "Kula'da 1750 hemşerimize İstihdam" projesi ile hem işsizliğin önüne geçecek hem de ilçemizin ekonomisine katma değer sağlayacak en büyük kalkınma hamlemizi gerçekleştirdik. Bununla da yetinmeyip istihdamı daha fazla artırabilmek için birçok yatırımcı kuruluşla görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam etmektedir. İnşallah, bu görüşmelerden çıkacak sonuçları sizlerle önümüzdeki günlerde paylaşacağız Bu büyük projenin hayata geçmesinde önemli rol oynayan başta yatırımcı tekstil firması Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar'a, verdiği önemli desteklerden dolayı MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay'a, Meclis Üyelerime, MHP İlçe Başkanımız Nazım Baytok ve yönetim kuruluna, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, basın menspularımıza ve tüm Kula halkına teşekkür ediyorum" dedi.