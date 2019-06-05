Hüseyin Türkmen'in hayali Sergio Ramos'a karşı oynamak

Ümit Milli Takım'da forma giyen Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, hayalinin Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Sergio Ramos'a karşı oynamak olduğunu söyledi.

EMRAH OKTAY - Ümit Milli Takım'da forma giyen Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, hayalinin Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Sergio Ramos'a karşı oynamak olduğunu söyledi.

2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ve 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin İstanbul'daki kampında yer alan Hüseyin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Takım'da güzel bir ortam olduğunu aktaran Hüseyin, "Tüm futbolcular Ümit Milli Takım'a katıldı. Bir bütün olduk. Arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçiriyoruz. Hocalarımızın gözetiminde iyi bir şekilde çalışıyoruz. İlk önce Arnavutluk maçımız var. Ona hazırlanıyoruz. Arnavutluk'u analiz ediyoruz. Sonrasında da Kosova maçı var. Arnavutluk müsabakasını kazanıp Kosova karşılaşmasına odaklanacağız." diye konuştu.

Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı çıkışta payı olan 21 yaşındaki futbolcu, adının transferde geçmesiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Buradaki kamp sürecini bitirelim, güzel iki galibiyet alalım tatilde bunlar düşünülür. Bütün arkadaşlarım için hep en iyisini isterim. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan ağabey ve Abdulkadir Parmak, inşallah en iyi yerlerde olur. Benim için de aynı şekilde. Zamanı gelince nasipse olur."

Kendisini İspanya Ligi'ne (La Liga) daha yakın hissettiğini aktaran Hüseyin, "Transferde önceliğim İspanya olurdu. Sergio Ramos'a karşı oynamak, onunla aynı sahada bulunmak isterdim." ifadelerini kullandı.

"Kulübümüze ve şehrimize sahip çıktık"

Hüseyin Türkmen, bordo-mavililerin içinde bulunduğu sıkıntılı durumda kulübe ve şehre sahip çıktıklarını dile getirdi.

Trabzonspor'da yakaladıkları fırsatı iyi değerlendirdiklerini anlatan Hüseyin, "Kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan dolayı bize bir fırsat geldi. Çok şükür bu fırsatı iyi değerlendirdik. Kulübümüze ve şehrimize sahip çıktık." şeklinde görüş belirtti.

Hem bireysel hem de takım olarak iyi bir sezon olduğunu vurgulayan bordo-mavili savunma oyuncusu, "Benim için ve Trabzonspor açısından çok güzel bir sezon geçti. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettik. Ön elemelerden katılacağız. Bir bütünlük yakalamıştık. Ağabey-kardeş ortamı vardı. Başarılı olduk. Hocamız, teknik ekip, futbolcu arkadaşlarımız özveride bulundu. Sezonu iyi bir yerde bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Ünal hoca bizim için iyi bir baba"

Hüseyin, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın kendilerine babalık yaptığını söyledi.

Takım olarak Karaman'ın güvenini boşa çıkarmadıklarının altını çizen genç futbolcu, "Ünal hoca bizi bir evlat gibi gördü. Bize babalık yaptı. Teknik ekibindeki diğer hocalar da aynı şekilde davrandı. Biz de bu desteği karşılıksız bırakmadık ve hocamızın yüzünü güldürdük. Kendisi bizim için iyi bir baba." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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