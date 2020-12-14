Hüseyin Üneş: Futbol şansı yanımızda olmadı - Son Dakika

Hüseyin Üneş: Futbol şansı yanımızda olmadı

14.12.2020 21:44
Hüseyin Üneş: Futbol şansı yanımızda olmadı, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanlığından istifa eden Hüseyin Üneş, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında bu sezon futbol şansının yanlarında olmadığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanlığından istifa eden Hüseyin Üneş, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında bu sezon futbol şansının yanlarında olmadığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 5 Ocak 2019'da yapılan genel kurulda başkanlığa geldikten sonra yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Üneş, çok zor bir durumda görevi aldığını söyledi. Üneş, "İlk defa Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e çıktıktan sonra ilk yarı tamamlanmış, maalesef takımımızın o günkü hem sportif başarısı hem de ekonomik açıdan bulunduğu durum çok zordu. Ben ve arkadaşlarım göreve geldik. Daha önce yapılan 2 kongrede de görev almam istenmişti ama 'Eğer en kötü gün bugünse biz bu göreve geleceğiz' diyerek taşın altına arkadaşlarla beraber elimizi değil, vücudumuzu koyduk" dedi.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen BB Erzurumspor'un TFF 1'inci Lig'de 2'nci olarak yeniden Süper Lig'e döndüğünü hatırlatan Üneş, kulüp ekonomisini düşünerek en doğru takımı hazırlamak için mücadele ettiğini söyledi. Üneş, "Lige çok iyi başladık ama özellikle bir milli takım arasından sonra Hatayspor maçının iptal edilmesiyle düşüş başladı. Akabinde bir türlü iyi oynadığımız maçlarda istediğimiz sonucu alamadık. Futbol şansı çok yanımızda olmadı. Gençlerbirliği maçına kadar istediğimiz sonuçları alamadık. 12 haftada 9 puan topladık, hedefimizin bayağı arkasında kaldık. Ama yaklaşık 28 hafta daha var ligin tamamlanmasına. 1 ay sonra devre arası var. Ekonomisi de aldığımız yerden çok çok iyi bir yerde olan bir Erzurumspor var. Bu takım her halükarda ligde kalacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Kadroda eksiklikler vardır, aldıklarımızdan ziyade almadıklarımızla alakalı kendimi eleştiriyorum" diye konuştu."EN AZ DESTEK ALAN BAŞKAN BENİM"BB Erzurumspor'un Süper Lig'e çıktıktan sonra hiçbir kurum ya da kuruluştan bir geliri olmadığını kaydeden Üneş, şunları söyledi:  "Büyükşehir Belediye Başkanımızın TFF 1'inci Lig'deki Ümraniyespor maçında sözü vardı. 1,4 milyon TL verdi. Ben bunun haricinde başka bir şey almadım. Kendi bulup getirdiklerimiz bir tarafa şehrin belediyesinden en az destek alan başkanım, bu nettir. Göreve geldikten sonra 20 milyon liralık dosya kapattık. Sadece 8 milyonu transferin en yoğun geçtiği bayramdan bugüne kadar ödedik. Kamuoyu bunu bilsin.""YÖNETİM ANLAMINDA DEĞİŞİKLİK SAĞLIKLI OLACAKTI"Geride kalan 8-9 haftada oynanan oyunun karşılığını alamadıklarını vurgulayan Üneş, "Futbolda kötü gidişte transfer döneminde futbolcu değişirsin, sonra hoca değişirsin. İşler biraz daha kötü giderse başkan değişir. Ben geldiğimde de söyledim. Ben bir emaneti yönettiğimin farkındayım. Nasıl geldiğim gibi teslim ederim onun gayreti içinde oldum. Biraz daha işler fazla kötü gitmeye başlayınca, istediğim desteği ekonomik anlamda alamayınca burada artık bir değişikliğin yönetim anlamında da yapılmasının sağlıklı olacağını düşündük. Dediğim gibi benim için çok özel olan, gerçekten her zaman onurunu, gururunu duyduğum memleketim Erzurum'un takımına, Erzurumumuzun en büyük STK'sının başkanlığını yapmanın mutluluğunu yaşadım. Zamanı geldiğinde nasıl en iyi şekilde benden sonrakine devrederim düşüncesinde oldum. Bugün şartların bunu getirdiğini açıkçası düşünüyorum ve yaklaşık 2 yıldır BB Erzurumspor kurulduğundan bu yana kongreyle en uzun süre başkanlık yapmış kişi olabilirim. Büyük gururla, onurla yaptığım görevimden bugün istifa ettim" diye konuştu.

Zaman zaman duygusal anlar yaşadığı toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Üneş, teknik direktör Hüseyin Cimşir'i Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile istişare ederek göreve getirdiklerini söyledi.

Hüseyin Üneş: Futbol şansı yanımızda olmadı
Hüseyin Üneş: Futbol şansı yanımızda olmadı
Hüseyin Üneş: Futbol şansı yanımızda olmadı

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, İstifa, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hüseyin Üneş: Futbol şansı yanımızda olmadı - Son Dakika Spor


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