BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, dün gece sıkıntılı bir süreç atlattıklarını ve şu anda futbolcularının ruh halinin iyi olmadığını söyledi. Üneş ayrıca, şu anda Beşiktaş'ı anlayacak en iyi kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Çünkü her ikimizde büyük bir travma geçiriyoruz. Her iki takımada acil şifalar" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da dün yapılan korona virüs testinde 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A Takım personeli, 5 kulüp çalışanının test sonucu pozitif çıktı. Şüpheli olarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin yapılan son testlerinin ise negatif çıktı.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, zor bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "Dün gece sıkıntılı bir krizi yönettik. Şu an için en azından her şey kontrol altından. Bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız ama kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. 14 gün boyunca kampüsümüz kapalı olacak. Futbolcularımızın ruh hali ve psikolojisi iyi durumda değil. Üzgünüz, gerçekten sezona başladığımız hedefimizde belli sonuçta. Sezonun yüzde 83'ü biterken biz ilk 2'de tamamladık. Böyle durumla karşılaşmak bizleri çok üzüyor. Geleceğe dair güzel şeyler düşünmek istiyoruz ama şu anki süreç çok farklı bir olay, bunun sonuçlarını dünde gördük. Önce hastalığı yenip sonra takımımızı fiziksel anlamda hazırlamalıyız. İşimiz gerçekten çok zor" dedi.

"İKİNCİ TEST SONRASI ŞOK OLDUK"

Yaptırdıkları ilk testin negatif olmasının ardından ikinci testi yaptırdıkları an biraz daha rahat olduklarını fakat sonuçları görünce şok olduklarını kaydeden Üneş, "Futbol Federasyonumuzun belirlediği yol haritası sonrası bizler geçtiğimiz cuma günü takımımızı topladık. Başka şehirdeki futbolcularımızı özel izinlerle kentimize getirdik. Şehrimiz bu süreci en iyi şekilde yöneten şehirlerden birisiydi. Neredeyse sıfıra yakın vaka sayısı bulunuyordu. Biz geçen hafta takımımızı topladıktan sonra ilk testlerimizi yaptık. Negatif çıkması sonrası antrenmanlara başladık. 6. günün öneminden dolayı dün ikinci testi yaptırdık. Bizler ikinci testi yaptırırken içimiz rahattı. 83 kişiye yapılan test sonuçlarının akşam elimize geçmesi sorası bizler şok olduk. Maalesef 60 kişi negatif, 11 pozitif ve 12 sarı diye adlandırılan şüpheli çıktı" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I EN İYİ ANLAYACAK KULÜP BİZİZ"

Beşiktaş'ta 8 kişinin testinin pozitif çıkmasına da değinen Başkan Üneş, siyah-beyazlıları en iyi anlayacak olan kulübün kendileri olduğunu belirterek, "Beşiktaş camiasına öncelikli olarak geçmiş olsun diyorum. Şu an için onları en iyi anlayacak olan kulüp gerçek anlamda biziz. Sıcağı sıcağına yaşamış olduğumuz ağır bir travma var. Olayı sabah saatlerinde duymuştum ardından kamuoyuna duyurulmuş. Onlar adına çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede hem biz hem de Beşiktaş kısa sürede bu hastalığı atlatırız" ifadelerini kullandı.

"NİHAT ÖZDEMİR İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendisini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu vurgulayan Hüseyin Üneş, "TFF Başkanımız Nihat Özdemir, dün gece itibariyle olayın kamuoyuna yansıması sonrası beni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci yakinen takip ettiğini söyledi. Bu sabahta kendisi ve yetkililerle süreci görüştük" dedi.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)