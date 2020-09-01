Hüseyin Üneş: "Ligde ilk 10 içerisinde olmak için mücadele edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Ligde ilk 10 içerisinde olmak için mücadele eden göze hoş gelen bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Biliyorsunuz yakın zamanda lige çıkmıştık, çok dramatik bir şekilde düştük. Allah'a şükür şehrimizin enerjisi gücü, değerli büyüklerimizin bize gösterdiği hedef ve mücadelemizle geri döndük. Allah'a şükür ediyoruz. Büyük Erzurumspor bizi mahcup etmedi ve düştüğümüz sezon tekrar Süper Lig'e çıktık. Tabi birçok zorlukla mücadele ettik sezon içerisinde. Sezona başlarken 'şartlar ne olursa olsun Süper Lig'e geri döneceğiz' demiştik. Bu kadar zorluk içerisinde Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadık. Ligi ikinci bitirerek şampiyon olduk. Pandemi sürecinde kampüsümüz 15 gün kapandı. Birçok futbolcumuzda maalesef pozitif vaka göründü. Bunların travmasını bir an önce üstümüzden atıp lige tutunduk ve pandemiden sonraki süreçte öncesine göre çok daha iyi bir başarı sergileyerek Süper Lig'e geri döndük. Biz bütün hazırlıklarımızı bir daha geri dönmemek üzere, aynı üzüntüleri bir daha yaşamamak üzere, Süper Lig'de daha önemli işlere imza atmak için yapıyoruz. İnşallah en doğru kadroyu kurup bu sezonu ilk 10 içerisinde tamamlayıp sonrasında daha önemli başarılar elde etmek için takımımızı taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon pandemiden dolayı takım düşürülmediğini hatırlatan Üneş, "Fazladan 100 futbolcuya daha ihtiyaç doğdu Süper Lig'de. Böyle olunca mevcut takımlar kendi kadrolarını korudular. Ligde fazla takım olmasından dolayı transfer listesinde ola futbolculara çok talep geldi. Dolayısıyla yeni çıkan takımlar başta olmak üzere yurt dışından futbolcu araştırmaya başladılar. Biz hem içeriden hem dışarıdan transfer yaptık. Önceliğimiz yerli oyunculardı ama çok fazla alternatif olmadığı için futbol takımları yurt dışına yöneldi" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki sürecin Türk futbolu için zor olacağını söyleyebilirim"

Kulüplerin ekonomik problemi olduğuna değinen Üneş, "Zaten futbol kulüplerinin çok ciddi ekonomik problemleri var. Bu önümüzdeki sürecin Türk futbolu için zor olacağını söyleyebilirim. İnşallah biz Erzurumspor olarak bu sıkıntılı süreci en doğru şekilde yönetir ve lehimize çeviririz. İzleyenlere keyif veren, ligde ilk 10 içerisinde olmak için mücadele eden göze hoş gelen bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. O yönde de olumlu sonuçlar inşallah alır taraftar ve camiamızı mutlu ederiz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA