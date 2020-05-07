Hüseyin Üneş: "Lige başlama tarihleri çok erken" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Üneş: 'Lige başlama tarihleri çok erken' - Son Dakika Spor

Hüseyin Üneş: "Lige başlama tarihleri çok erken"

6 saat önce

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş lige dönüş kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mevcut şartlarda çok ciddi soru işaretleri var, lige başlama tarihi çok erken ama Erzurumspor olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Hüseyin Üneş:

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş lige dönüş kararı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mevcut şartlarda çok ciddi soru işaretleri var, lige başlama tarihi çok erken ama Erzurumspor olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.


BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş TFF'nin liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Lige başlama tarihlerinin riskin devam ettiği bu süreçte henüz erken olduğunu ifade eden Başkan Üneş, "Bu şartlarda devletimizin ne olursa olsun alacağı karara saygımız sonsuz. Pandemi ile ilgili eğer riskler tamamen kalktıysa bizler çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Sağlıkla ilgili sıkıntı tamamen ortadan kalkmadıysa eğer 12-13-14 Haziran'ın açıkçası erken olduğunu düşünüyorum. Hem bayram var hem uçuş yasakları var. Yurt dışından birçok futbolcu var. Bunların karantina süreçleri olacak bu yüzden bu tarih çok erken. Ay sonuna kadar inşallah bu sıkıntılardan kurtuluruz. Toplam 56 sayfalık protokolün 30 sayfası elimize ulaştı. Açıkçası onların uygulanması kolay gözükmüyor. Ama biz en azından Erzurumspor olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tabi futbolun doğası gereği yapılamayacak şeyler var. Bu şartların bazıları stadyumlarımızda mevcut değil. Biz hazırlığımızı oynayacakmışız gibi yapacağız" şeklinde konuştu.


"Tedbirlerimizi alarak başlangıca en iyi şekilde hazırlanacğız"


Başkan Üneş, takımın yarın yapılacak testlerden sonra hazırlıklara başlayacağını belirterek, "Takımımızın tamamına yakını Erzurum'da olacak. Yabancılarımızın çoğunluğu Erzurum'daydı zaten. Bugün ve yarın gelecek futbolcularımız var. İl Sağlık Müdürlüğümüze başvuruda bulunduk. Yarın sabah gelerek çalışanlarımızdan başlayarak kampüsümüzde bulunan herkese testlerini yapacaklar. Bu süreçte tedbirlerimizi alarak en iyi şekilde ligin başlangıcına hazırlanacağız" açıklamasını yaptı. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, İhlas Haber Ajansı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:21 Kaynak: İHA

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