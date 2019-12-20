Hüseyin Üneş: "Öncelikli hedefimiz Süper Lig" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hüseyin Üneş: 'Öncelikli hedefimiz Süper Lig' - Son Dakika Spor

Hüseyin Üneş: "Öncelikli hedefimiz Süper Lig"

6 saat önce

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, "Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek.

Hüseyin Üneş:

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, "Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek. Önceliğimiz kesinlikle Süper Lig. Dolayısıyla bu turnuvada da devam edebildiğimiz kadar edeceğiz" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Eğitim ve Kamp Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurada Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turun hayırlı olmasını dileyen Üneş, "Biz BB Erzurumspor olarak 3. turda turnuvaya dahil olduk. Önce Edirne'yi eledik. Daha sonra evimizde Bodrumspor'u eledik. Dün de 5. turda Bursaspor'u geçerek bugün Beşiktaş ile eşleştik. Ben Beşiktaş'a başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maç olacak karşılıklı. Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek. Önceliğimiz kesinlikle Süper Lig. Dolayısıyla bu turnuvada da devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Takımımızı çok fazla yormadan, zorlamadan. Bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!
beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika... TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son Dakika Haberleri
19:41 Bakan Kasapoğlu: Güreş bizim geleceğimiz - Son Dakika Spor
19:32 Sahipsiz kalan Şanlıurfaspor'a valilik heyet atadı - Son Dakika Spor
19:30 Son Dakika | Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika Spor
19:20 Step-Aerobik ve Pilates 2020 Vize ve Gelişim Semineri başladı - Son Dakika Spor
19:12 Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası - Son Dakika Spor
17:50 TFF geri adım attı! Harcama limitine dair çarpıcı karar - Son Dakika Spor
17:23 Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:50:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüseyin Üneş: "Öncelikli hedefimiz Süper Lig" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]