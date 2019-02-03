Hüseyin Üneş: "Puanlarımız Bile Bile Çalınıyor"
1 saat önce
BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından maçın orta hakemini eleştirerek, "Puanlarımız bile bile çalınıyor" dedi.
BB Erzurumspor
Başkanı Hüseyin Üneş, Çaykur Rizespor
yenilgisinin ardından maçın orta hakemini eleştirerek, "Puanlarımız bile bile çalınıyor" dedi.
Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, BB Erzurumspor'un ligden düşürülmeye çalışıldığını ileri sürerek, hakemlerin yanlış kararlarla takımın kaderiyle oynadıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de daha önceki iki maçta da Erzurumspor'un hakem kararına yenik düştüğünü ifade eden Hüseyin Üneş, "Bugünkü maçta hakem Özgür Yankaya
maçı katletti. Verdiği yanlış kararlar neticesinde bu takımı yenildi. Yazıktır, günahtır. Var uygulaması ne kadar doğru olsa da başında ki hakemler yanlış kararlar verdiği sürece varın bir anlamı kalmıyor" dedi. - ERZURUM
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması