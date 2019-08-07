Hüseyin Yıldırım: "Ülkemizi uzay yarışında layık olduğu yere getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında stratejik yatırım teşviği kullandıracaklarını belirterek, "50 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacaksa o yatırımların da proje bazlı teşviklerden faydalanmasını sağlayacağız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında stratejik yatırım teşviği kullandıracaklarını belirterek, "50 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacaksa o yatırımların da proje bazlı teşviklerden faydalanmasını sağlayacağız. Makine sektöründen sonra diğer odak sektörlerde de hızlı bir şekilde programımızı uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ı Bakanlıkta kabul etti.

Bakan Varank buradaki konuşmasında, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye'nin 20 yıllık hayali olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle bugün yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atandığı söyledi.

Yönetim kurulundakilerin liyakat sahibi ve havacılıkla uzay alanında tecrübe sahibi olduğuna dikkati çeken Varank, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Varank, Yıldırım'ın bugün Ukrayna ile havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılması için mutabakat zaptı imzalayacağını da bildirdi.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmanın önemine işaret eden Varank, "Oradaki katma değer, oluşacak tecrübe ve bilginin kullanılabilmesi Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Cari açığın kalıcı bir şekilde kapanmasına katkı sağlamak istiyoruz"

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"na ilişkin soruyu yanıtlayan Varank, "11'inci Kalkınma Planı'nın merkezinde rekabetçi üretim ve verimlilik var. Buradaki en önemli başlıklardan biri 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programıydı. Bu programla özellikle ithalatını yaptığımız sanayimizin üretebileceği ürünleri yerli imkanlarla üretmek istiyoruz." diye konuştu.

Varank, programda oldukça detaylı bir çalışma yaptıklarını, sadece ithalat ve ihracat rakamlarına bakarak değil, ürünlerin Türkiye'de üretilip üretilemeyeceğine de dikkat ederek 400'e yakın ürünü belirlediklerini kaydetti.

Bu ürünlerin Türkiye'de üretilerek cari açığın kalıcı bir şekilde kapanmasına katkı sağlamasını istediklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Yerli katma değerli bir büyüme vizyonu öngörüyoruz. Bu program bunun en önemli ayaklarından birisi. Yakın zamanda başvuruları almaya başlayacağız. Makine sektörü pilot sektör olarak belirlendi. Bu program çerçevesinde desteklenecek ürünleri üretenlere stratejik yatırım teşviği kullandıracağız. 50 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacaksa o yatırımların da proje bazlı teşviklerden faydalanmasını sağlayacağız. Makine sektöründen sonra diğer odak sektörlerde de hızlı bir şekilde programımızı uygulamaya geçeceğiz."

"Ülkemizi uzay yarışında layık olduğu yere getireceğiz"

Yıldırım da uzay konusunun Türkiye'de çok ilgi gördüğünü ancak bilgi noktasında eksikliğin bulunduğu bir alan olduğunu belirterek, "Ülkemizde uzaya karşı çok ilgi var ama uzaydaki çalışmaların ne noktaya geldiğini bilenler az. 10 yıl içinde uzayda gücü olmayanın yeryüzünde söz hakkı olmayacak. Büyük ülkeler uzay yarışının içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, artık uzaydan müdahale dönemine geçildiğini belirterek, sivil, askeri her sistemin uzaydan kontrol edilebileceğini söyledi.

Uzay yarışında Türkiye'nin iyi bir yerde olmasının ülke açısından önemli olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz bu şuurla göreve başlıyoruz. Yönetim kurulumuz ehil arkadaşlarımızdan oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde eksikliklerimizi kapatacağız. Bu yarışta gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz. Bu büyük milletin potansiyeline inanıyorum. Fırsat verildiğinde, kaynaklar da olduğunda neler yapabileceğini bu millet hep göstermiştir. Bu yarışta gösterecek. Kısa bir zamanda biz aradaki farkı kapatıp, ülkemizi uzay yarışında layık olduğu yere getireceğiz."

Yıldırım, Türkiye'nin bu alanda bundan önceki tecrübelerden istifade edeceğini altını çizerek, gerektiğinde iş birlikleri, gerektiğinde bilgi transferiyle diğerleriyle yarışacak seviyeye getireceklerini belirtti.

Bu konuda dostça bir yarış yapacaklarını dile getiren Yıldırım, "Birçok konuda yardımlaşacağız. Eğer uzayda yardımlaşmazsanız en büyük gücün dahi orada var olması mümkün olmaz. Biz bu çerçevede hareket edeceğiz." dedi.

Yıldırım, yurt dışından gelecek her türlü know-how'a açık olacaklarını söyleyerek, hedeflerinin kısa sürede aradaki farkı kapatmak olduğunu bildirdi.

Milli uydular yapıldığını anımsatan Yıldırım şunları kaydetti:

"Türksat 6A, İmece Uydusu önemli projelerimiz, bunları milli kaynaklarla yapıyoruz. Bunları uzaya atabilmemiz lazım. Gözlem istasyonlarını, astronomik çalışmalarımızı geliştirmeliyiz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yol haritası bizim öncelikli görevimiz. Milli uzay programı çıkarma vazifemiz var. Bunu sıkı bir çalışmayla yapacağız. Sadece uyduda değil hiçbir konuda Ajansımız üretici ve icracı olmayacak. Düzenleyici, denetleyici, gerekli olan yerlerde ruhsat verici olacak. Sadece uzayda değil havacılıkta da ülkemizin teknoloji konusunda eksiklikleri varsa eğer bunların da giderilmesi için çalışacağız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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